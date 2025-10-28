Recorre la Patagonia de noche: el tren con comida casera y música en vivo que es furor

La ruta y los atractivos del Tren Patagónico.

Argentina está llena de maravillas para descubrir y una de ellas es un tren muy especial que solo funciona por las noches y que ofrece una experiencia de ensueño por los paisajes patagónicos más imponentes. Los detalles del Tren Patagónico, el viaje ideal para quienes desean viajar de noche viendo las estrellas y las montañas, y disfrutando de comida casera y música en vivo.

El Tren Patagónico es una cita ideal para los amantes de las aventuras y aquellos que deseen escaparse un rato de la monotononía de la rutina diaria. El servicio turístico parte Estación Bariloche y termina en la estación Perito Moreno, en un recorrido de menos de una hora y en el que hace un total de 30 kilómetros en total.

El recorrido del Tren Patagónico y la sorpresa gastronómica al final del camino

Al comenzar el recorrido, el tren cruza el puente sobre el río Ñirihuau en su recorrido nocturno entre Bariloche y Perito Moreno. Como sale a las 19, en verano se llega a apreciar el atardecer. Desde las ventanillas, los pasajeros pueden ver las paisajes de ensueño, como el cerro Tronador y la estepa patagónica. Los turistas viajan acompañados de un guía turístico, que relata todo el trayecto con historias sobre los pueblos de la región.

Al final, cuando los pasajeros llegan a Perito Moreno pueden vivir una experiencia en la Casa del Té, un refugio para degustar vino o chocolate caliente, con picadas de pan casero y canapés. La siguiente parada es una experiencia gastronómica en el Quincho, donde los visitantes son recibidos con comida patagónica, acompañada de música en vivo. Las delicias con las que se agasaja a los comensales incluyen una parrillada con empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre.

Un dato relevante es que el menú también dispone de opciones veganas, vegetarianas y sin TACC libre de gluten, apto celíacos. Otro dato importante es que el boleto del Tren Patagónico incluye toda la comida, con la excepción de las bebidas que abonan aparte.

Los precios del Tren Patagónico

Tarifa para residentes

Tarifa adultos: Antes $ 111.600 | Ahora $ 89.280.

Tarifa jubilados: Antes $ 94.900 | Ahora $ 75.920.

Tarifa menores 4 a 12 años: Antes $ 82.600 | Ahora $ 66.080.

Menores de 0 a 3 años sin cargo.

Tarifa para no residentes