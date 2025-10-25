Alerta por un tarifazo en los vuelos favoritos de los argentinos para el verano 2026

Los viajeros que ya están planeando las vacaciones 2026 deben considerar que el pasaje podría salir más caro dentro de muy poco. En medio del boom de viajes al extranjero desde Argentina –impulsado por la conveniencia del tipo de cambio y la creciente oferta de rutas aéreas–, los gobiernos de la región aplicarán una medida que amenaza con encarecer los pasajes hasta un 25%: la suba de impuestos y tasas.

La próxima semana, por ejemplo, uno de los destinos favoritos de los argentinos, Perú, sumará una nueva tarifa que impactará directamente en los vuelos con escala en Lima. Este escenario se da justo cuando las aerolíneas regionales buscan expandirse, y el sector pide que los impuestos bajen. El encarecimiento de los aéreos se da en simultáneo al crecimiento del tráfico regional.

Según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la región ostenta un récord preocupante: sigue siendo la región más cara del mundo en impuestos y tasas por pasajero. Actualmente, estos gravámenes tienen un peso del 44% del precio final del pasaje, una cifra que duplica el promedio global, que ronda el 24%.

Peter Cerdá, presidente de ALTA y vice para las Américas de la IATA, criticó la decisión de los gobiernos en el foro principal del sector realizado en Lima: "En lugar de impulsar con incentivos el aumento de la conectividad que venimos encarando, están incrementando los impuestos, lo que incide negativamente. Son pocos los que los están bajando". Juan Carlos Zalazar, secretario general de la OACI, sumó su reclamo, señalando que los gravámenes deben ser "previsibles, transparentes y retribuir al sector".

Perú, Brasil y Colombia, a la cabeza del tarifazo en los vuelos

Varios países de la región ya están avanzando o analizando incrementar los impuestos, lo que impactará directamente en los vuelos desde Argentina:

Perú: la escala que se encarece

A partir del 27 de octubre, Perú incorporará una nueva tarifa por estar en tránsito en el flamante aeropuerto de Lima. Esta medida encarecerá más de US$ 25 el tramo en conexiones internacionales, afectando la creciente oferta de vuelos que usan el país vecino como hub. La decisión se tomó para costear el plan de inversión de US$ 2.000 millones que demandó la nueva terminal.

Brasil: el IVA que dispara los precios

La reforma tributaria aprobada en Brasil se pondría en marcha en enero de 2026 y contempla un IVA para los aéreos que pasará del 9% al 26,5%. Este aumento se da en la antesala de un verano con récord de vuelos a las playas brasileñas.

Colombia: el riesgo de impuestos a vuelos internacionales

Colombia, que ya elevó en 2023 el IVA para vuelos domésticos del 5% al 19%, está analizando aplicar la misma suerte a los internacionales.

Alertan que América latina sigue siendo la región más cara del mundo en impuestos y tasas por pasajero.

Como se mencionó, los ejecutivos del sector advierten que el aumento de impuestos en hubs como Lima potenciaría a otros centros de conexiones, como Panamá, que se vería beneficiado por la pérdida de competitividad de sus competidores. Roberto Alvo, CEO de Latam, advirtió: "La gente va a querer evitar volar vía Lima. Será devastador. Los precios subirán considerablemente con un impacto negativo, y llevará a las aéreas a reconsiderar rutas, el riesgo que se está afrontando”. En efecto, Latam y la low cost SKY ya suspendieron dos rutas internacionales desde el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Holger Paulmann, CEO de SKY, admitió que, si bien el plan era agregar aviones en Lima, "ahora es menos competitivo", obligando a la empresa a reorientar la operación hacia hubs más atractivos. En tanto, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, señaló que las tarifas de su low cost arrancan en US$ 10 por trayecto, pero "el cliente termina pagando hasta 80% más" por las tasas e impuestos.

Y Frederico Pedreira, CEO de Avianca, concluyó que "dos tercios del precio" del pasaje se componen de impuestos y tasas. En el caso específico de Brasil, el presidente de ALTA, Peter Cerdá, anticipó que la suba del IVA podría hacer que "los precios podrían aumentar hasta 25% con una caída de 30% de la demanda".