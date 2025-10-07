Otra aerolínea europea anuncia su llegada a nuestro país para volar a un destino muy elegido entre los argentinos.

La aviación comercial en Argentina sigue creciendo y sumando alternativas para los viajeros. En este contexto, dos aerolíneas españolas confirmaron que comenzarán a volar hacia destinos argentinos en 2026, ampliando la conectividad directa con Europa. La firma Plus Ultra Líneas Aéreas anunció que inaugurará su ruta entre Madrid y Buenos Aires a partir de mayo de 2026, con dos vuelos semanales inicialmente.

Esta frecuencia de Plus Ultra se duplicará en julio, alcanzando cuatro vuelos por semana, consolidando así una conexión muy demandada por quienes viajan entre ambas capitales. Este lanzamiento forma parte del plan de expansión que la compañía celebra en su décimo aniversario. Roberto Roselli, CEO de la aerolínea, detalló que su estrategia apunta a “duplicar la flota, abrir nuevos destinos en Iberoamérica e incrementar las alianzas con compañías líderes”.

Por su parte, Julio Martínez Sola, presidente y fundador, expresó que la empresa mira el futuro “con gran optimismo, con una compañía en crecimiento que despierta el interés de inversores y entidades”. La aerolínea española, con base en Madrid, ya opera en ciudades como Bogotá, Lima y Caracas, con una flota Airbus A330.

La otra aerolínea española que llega al país

En paralelo, otra firma española, World2Fly, también anunció su desembarco en Argentina para octubre de 2026. Esta aerolínea conectará directamente Madrid con Rosario, una novedad histórica para la provincia de Santa Fe, que tendrá por primera vez vuelos regulares y directos con Europa. Esta empresa iniciará sus servicios con dos vuelos semanales (martes y jueves), ofreciendo una opción directa para residentes de Rosario y alrededores, evitando el traslado al Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.

Cabe mencionar que la compañía pertenece al Grupo Iberostar y operará con su moderno Airbus A350, reconocido por su confort. La incorporación de estas rutas no solo amplía la oferta para los viajeros argentinos, sino que también posiciona a Rosario como un punto clave en la estrategia de expansión de la empresa en Latinoamérica.