Furor por los vuelos con descuentos para viajar a Salta

Se incrementarán los vuelos y habrá promociones para visitar Salta en verano.

Salta se prepara para recibir a más turistas este verano con un importante aumento en la conectividad aérea. La aerolínea Flybondi anunció que incrementará significativamente sus vuelos hacia y desde el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, consolidando a la provincia como un destino más accesible para viajeros de todo el país. En concreto, la ruta que une Salta con Buenos Aires pasará de tener 14 a 26 frecuencias semanales, lo que equivale a un aumento del 79% respecto a septiembre.

Por otro lado, el vínculo aéreo con Córdoba se convertirá en un vuelo diario, con un crecimiento superior al 130%. Estos cambios buscan responder a la creciente demanda turística en la región durante la temporada estival. Los pasajes ya están disponibles en la web oficial de Flybondi con tarifas desde $39.187 para la ruta Salta–Buenos Aires y desde $38.999 para Salta–Córdoba.

El descuento de Flybondi para viajar a Salta

Además, la aerolínea lanzó la promoción FLYSALTA, que ofrece un 20% de descuento en viajes hacia y desde Salta y es válida para todo el calendario de vuelos hasta el 15 de octubre. Flybondi proyecta para la temporada 2025–2026 un récord de 15.000 vuelos programados y la capacidad para transportar a más de 2,8 millones de pasajeros, lo que implica un aumento del 56% en comparación con el verano anterior. Para sostener este crecimiento, la aerolínea incorporará diez nuevas aeronaves bajo la modalidad ACMI, reforzando así la oferta en los meses de mayor demanda.

Manuela Arancibia, ministra de Turismo y Deportes de Salta, destacó el impacto positivo de esta noticia: “El incremento de vuelos en Salta es una noticia muy importante porque significa más conectividad, más oportunidades para nuestros visitantes y un fuerte impulso a la economía local. Cada nuevo asiento disponible es una posibilidad más para que turistas de todo el país nos elijan y descubran nuestra cultura, paisajes y hospitalidad”.

Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de Salta cara a la temporada estival.

La funcionaria también resaltó el valor de la promoción especial, al afirmar que “que la compañía acompañe este crecimiento con una promoción especial como FLYSALTA, es un gesto que refuerza la idea de que viajar a Salta es accesible y posible para cada vez más argentinos”. Este acuerdo se concretó durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), en un encuentro entre Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, y Andrés Rojas, coordinador de Asuntos Públicos de Flybondi, consolidando el compromiso para potenciar el turismo en la provincia a través de una mayor conectividad y accesibilidad aérea.