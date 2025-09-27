Córdoba suma otro vuelo directo: se podrá viajar en avión al exterior por precios muy accesibles.

La provincia de Córdoba suma una nueva ruta hacia al exterior del país. En las últimas horas, la empresa low-cost Flybondi dio a conocer que desde el 12 de diciembre comenzará a operar una nueva ruta internacional para viajar desde Córdoba hasta Asunción (Paraguay), con pasajes a precios accesibles que se pondrán a la venta en los próximos días a través de su web oficial.

El vuelo se podrá tomar desde el Aeropuerto Internacional Córdoba. La conexión contará con cinco frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos), operadas con Boeing 737-800 con capacidad para 189 pasajeros. Se trata de la primera ruta entre Córdoba y Paraguay operada por Flybondi, y la tercera conexión de la aerolínea entre ambos países. Los vuelos costarán desde los 179 dólares.

A su vez, se suma a las rutas internacionales que este verano unirán a Córdoba con Río de Janeiro y Florianópolis (Brasil), dos de los destinos más buscados en temporada alta.

“Con esta nueva propuesta reforzamos la conectividad internacional y consolidamos a Córdoba como un hub estratégico, con rutas que no dependen de Buenos Aires. Queremos que más personas puedan viajar de forma simple, segura y accesible”, destacó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

Flybondi ya vuela entre Buenos Aires y Encarnación, ruta inaugurada en 2024 con la participación del presidente paraguayo Santiago Peña. La compañía también reactivó la histórica conexión Buenos Aires - Asunción.

La conexión entre Córdoba y Paraguay

La relación de Córdoba con Asunción no es nueva, ya que durante años Air Europa ofreció la escala como parte de su vuelo a Madrid, pero en 2023 la ruta fue eliminada. Al año siguiente, en 2024, Paranair retomó el enlace directo con tres frecuencias semanales, operadas con aviones regionales Mitsubishi CRJ-200 para 50 pasajeros.

El éxito fue inmediato y el 70% del tráfico resultó corporativo, lo que llevó a aumentar la frecuencia a cuatro vuelos por semana. Ahora, con la llegada de Flybondi, la ruta Córdoba - Asunción pasará a tener nueve vuelos semanales ofrecidos entre ambas aerolíneas. Esto es una alternativa que potencia tanto el turismo como los viajes de negocios y que consolida a Córdoba como un punto clave en la conectividad.