A través de la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, continúan los trabajos de repavimentación de 38 kilómetros de la Ruta Provincial N° 76, a la altura de Coronel Suárez. Se trata de una de las carreteras más importantes del sudoeste de la provincia que conecta Olavarría con Darregueira y Bordenave, atravesando la Comarca Serrana entre Sierra de la Ventana y Tornquist.

Además, es una ruta escénica es conocida por sus paisajes serranos y valles, e históricamente inspiró el turismo de la zona y el transporte de la producción agrícola-ganadera, como así también a una canción de Alma Fuerte, banda liderada por Ricardo Iorio: Ruta 76.

Los trabajos que se realizan no solo mejorará la seguridad vial de los pobladores locales que transitan por esta ruta, sino que tendrán impacto en el turismo y en la producción agrícola-ganadera que es clave para la región.

¿Cómo es la obra sobre la Ruta 76?

Además de las tareas de reconstrucción de la capa asfáltica, se realizarán trabajos de pavimentación de banquinas, mantenimiento de siete puentes ubicados sobre la traza, iluminación en la intersección de las Rutas Provinciales Nº 76 y Nº 85, y señalización horizontal y vertical.

El desarrollo de la obra consta de una etapa de 38 kilómetros de extensión; donde los primeros 30 se realiza la repavimentación y, en los restantes ocho, se procederá a la reconstrucción de la calzada con aporte de material reciclado de pavimento asfáltico, lo cual implica "una solución técnica y sustentable desde el punto de vista ambiental", informó la provincia.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, sostuvo que tanto en Coronel Suárez como en cada municipio de la provincia, "todos los días el gobernador Axel Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad y el desarrollo de los bonaerenses".

"La transformación de esta ruta beneficia al turismo, la producción regional y la industria agrícola ganadera”, aseguró el funcionario. En tanto, desde Vialidad explicaron que este sector se caracteriza por un "alto caudal de tránsito, llegando a un promedio de 1700 vehículos por día".