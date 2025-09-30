Vuelve el tren: el servicio que regresa y pone feliz a miles de argentinos.

Vuelve un importante tren que miles de argentinos estaban esperando. La Línea Roca actualizó su grilla completa de tarifas y frecuencias para lo que resta de este 2025 y confirmó el regreso de una importante línea de trenes. Se trata de una muy buena noticia para los argentinos que buscan viajar a otros destinos del país para hacerse una escapada o vacacionar.

La empresa Trenes Argentinos anunció que vuelve el tren que une Alejandro Korn con Chascomús. Esta es una excelente noticia no solamente para los habitantes de la región, sino también para todas aquellas personas que quieran hacerse una escapada de fin de semana sin necesidad de ir en auto, aprovechando al máximo el transporte público.

Este tramo ya existía hace un tiempo y volvió a ser habilitado, con paradas en las estaciones intermedias de Jeppener, Altamirano y Gándara. De esta manera, se fortalecerá la conectividad regional, para ofrecer una alternativa económica y segura a todas las personas que quieran desplazarse hacia estos lugares.

El servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, y con respecto a los feriados, habrá un cronograma especial. Con respecto a los precios de los pasajes, actualmente el tramo entre Chascomús y Alejandro Korn tiene un costo de $1.120.

Horarios de trenes: desde Alejandro Korn hasta Chascomús

Lunes a viernes:

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús).

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús).

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús).

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús).

Sábados:

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús).

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús).

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús).

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús).

Domingos y feriados:

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús).

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús).

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús).

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús).

Horarios de trenes: desde Chascomús hasta Alejandro Korn

Lunes a viernes:

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn).

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn).

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn).

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn).

Sábados:

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn).

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn).

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn).

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn).

Domingos y feriados: