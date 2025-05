Así es la nueva pickup híbrida que lanzó Ford

Cómo es la nueva pickup híbrida que lanzó Ford.

El mercado automotor argentino sigue en movimiento luego de tener 3 meses más que interesantes en cuanto a ventas y patentamientos. Es por eso que Ford lanzó la nueva Maverick 2025.

Se trata de una renovación profunda para su pickup más accesible, que ahora ofrece más versiones, mejor equipamiento y un claro enfoque hacia la conducción fuera del camino. Todos los detalles al respecto.

Cómo es la Maverick 2025 de Ford

Importada desde México, la Maverick de este año reemplaza a la primera generación lanzada en 2022. En esta nueva etapa, Ford suma una tercera versión, la Tremor, con mayor despeje, tracción optimizada y un estilo más agresivo.

El rediseño exterior tiene una nueva parrilla, faros LED con la clásica firma en forma de “C” y detalles que distinguen a cada versión. La Tremor se destaca por su estética aventurera, con detalles en naranja, llantas negras, neumáticos más robustos y calcos especiales. En contraste, la Lariat Híbrida apunta a un perfil más elegante, con terminaciones cromadas y llantas de 19”.

Esta es la nueva versión de la Maverick de Ford.

Por dentro, estrena el sistema multimedia SYNC 4 con pantalla de 13.2”, tablero digital de 8”, arranque sin llave, luces automáticas y conectividad inalámbrica. Las versiones más equipadas suman audio premium Bang & Olufsen, GPS, cargador inalámbrico, encendido remoto y más.

En seguridad, toda la gama incluye 7 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y el paquete Ford Co-Pilot 360 con asistencias a la conducción de última generación.

A nivel mecánico, la XLT y la Tremor llevan el motor 2.0 EcoBoost de 253 CV, mientras que la Lariat combina un motor naftero 2.5 con otro eléctrico, logrando una potencia conjunta de 196 CV. Todas tienen tracción integral y caja automática, pero la Tremor se lleva las miradas con su suspensión reforzada, mayor despeje y un modo de manejo específico para el off-road.

Los precios arrancan en $45.400.000 para la XLT, suben a $53.700.000 en la Tremor y llegan a $56.800.000 en la híbrida tope de gama. Una apuesta fuerte de Ford para seguir liderando un segmento en plena expansión.

El auto conocido como Versailles fue un sedán de segmento D producido en los 90’ en Brasil por la empresa Autolatina, la fusión entre Ford y Volkswagen, pero en nuestro país se comercializó como Ford Galaxy, entre 1994 y 1996. La producción de este popular auto cesó tras la disolución de la firma mencionada y fue reemplazado por el Ford Mondeo. Ahora, la Inteligencia artificial nos permite conocer cómo sería el modelo 2025 “hecho en Argentina”.

La versión brasileña del Ford Galaxy estaba basada en el Volkswagen Santana, pero el vehículo local no tenía relación con ese monovolumen europeo. La Inteligencia artificial Grok explicó que “dado que el Versailles no está en producción y no hay planes oficiales para su regreso, imaginar un modelo 2025 fabricado en Argentina requiere considerar las tendencias actuales, la infraestructura de la planta de General Pacheco, las preferencias del mercado local y las capacidades industriales argentinas”. Los detalles.