El popular Ford Galaxy "vuelve" gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial.

El auto conocido como Versailles fue un sedán de segmento D producido en los 90’ en Brasil por la empresa Autolatina, la fusión entre Ford y Volkswagen, pero en nuestro país se comercializó como Ford Galaxy, entre 1994 y 1996. La producción de este popular auto cesó tras la disolución de la firma mencionada y fue reemplazado por el Ford Mondeo. Ahora, la Inteligencia artificial nos permite conocer cómo sería el modelo 2025 “hecho en Argentina”.

La versión brasileña del Ford Galaxy estaba basada en el Volkswagen Santana, pero el vehículo local no tenía relación con ese monovolumen europeo. La Inteligencia artificial Grok explicó que “dado que el Versailles no está en producción y no hay planes oficiales para su regreso, imaginar un modelo 2025 fabricado en Argentina requiere considerar las tendencias actuales, la infraestructura de la planta de General Pacheco, las preferencias del mercado local y las capacidades industriales argentinas”.

Luego, el chatbot de la red social X detalló que Ford Argentina opera la planta de General Pacheco, donde produce la pick-up Ranger y motores como el Panther 2.0 litros y el Lion V6. “Con una inversión reciente de 660 millones de dólares para aumentar la producción y la integración de partes nacionales (hasta un 30-40% en la Ranger)”, detalló para dar contexto.

Con esta novedad, la IA planteó que si el Ford Galaxy 2025 se fabricara en Argentina, se produciría en esta planta: “Aprovechando su experiencia en vehículos robustos y la infraestructura modernizada. La producción buscaría maximizar componentes locales para reducir costos y cumplir con regulaciones aduaneras, con un enfoque en exportaciones a mercados regionales como Brasil y Chile, donde los sedanes aún tienen demanda”.

Todos los detalles del Ford Galaxy modelo 2025 “hecho en Argentina”

En el apartado de “diseño y características generales”, la Inteligencia artificial repasó que el vehículo original era “un sedán de diseño sobrio con rasgos de Ford, como una parrilla prominente y faros cuadrados, basado en la plataforma del Santana”. Por lo tanto, apuntó que un modelo 2025 “hecho en Argentina” se reinventaría como “un sedán premium de segmento D, alineado con el lenguaje de diseño global de Ford y adaptado al mercado sudamericano”. A continuación los detalles que enumeró Grok:

Estética Externa: Inspirado en modelos como la Ranger y la Maverick, el Versailles 2025 tendría una parrilla imponente con el óvalo de Ford, faros LED estilizados y líneas aerodinámicas que combinan elegancia y robustez. Los parachoques incluirían detalles cromados o negros brillantes, y la silueta sería atlética, con un perfil lateral fluido y un alerón trasero discreto. Las luces traseras LED tendrían una firma lumínica moderna, similar a la Territory. Para el mercado argentino, se elevaría el despeje al suelo (unos 180 mm) para adaptarse a caminos rurales, con neumáticos mixtos de 17 o 18 pulgadas.

Interior: El habitáculo sería espacioso y tecnológico, con materiales de alta calidad (cuero ecológico, plásticos suaves) y un diseño minimalista. Incluiría una pantalla táctil central de 12 pulgadas con SYNC 5.0, compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Wi-Fi. El tablero sería digital (8-10 pulgadas), y habría climatización bizona, asientos ergonómicos y detalles inspirados en la nostalgia del Versailles original, como el logo "Ghia" en versiones tope de gama.

La Inteligencia artificial reveló cómo sería el Ford Galaxy modelo 2025 “hecho en Argentina”.

Luego, sobre la “motorización” del auto, la IA mencionó que el Ford Galaxy original “ofrecía motores 1.8 y 2.0 litros con inyección electrónica en modelos tardíos” y diferenció que un modelo 2025 en Argentina se adaptaría a las “tendencias de electrificación y las preferencias locales por combustibles alternativos”:

Motor EcoBoost 2.0 litros (253 CV), fabricado en Pacheco, como en la Maverick 2025. Ofrecería un equilibrio entre potencia y eficiencia, con consumo optimizado para el mercado argentino. Híbrido: Una versión híbrida no enchufable, similar a la Maverick híbrida, combinaría un motor naftero 2.5 litros con un eléctrico (~190 CV), logrando la etiqueta ECO y atrayendo a consumidores preocupados por el costo del combustible.

Dado el uso extendido del gas natural comprimido en Argentina, se ofrecería una versión adaptada de fábrica para GNC, con tanques de 5ta generación que no comprometan el espacio del baúl (~450 litros). Esto seguiría la tradición de modelos Ford adaptados a GNC en el mercado local. Transmisión: Caja automática de 8 velocidades (PowerShift) en todas las versiones, con una manual de 6 velocidades en la base para mantener precios competitivos. Tracción delantera sería estándar, con AWD opcional en versiones premium, inspirada en el Versailles Ghia.

Así es el Ford Galaxy modelo 2025 “hecho en Argentina”, según la IA.

Por otra parte, el asistente virtual Grok apuntó: “El mercado argentino favorece pick-ups y SUV, pero un sedán premium como el Galaxy podría encontrar un nicho entre consumidores que buscan elegancia y espacio sin optar por un SUV”. “Basado en precios de modelos usados (Galaxy2.0 en MercadoLibre: $5-10 millones de pesos) y el posicionamiento del Mondeo, el Ford Galaxy 2025 arrancaría en $40-45 millones de pesos (USD 36,000-40,000 al cambio oficial de abril 2025)”, apuntó sobre los valores posibles.

Finalmente, explicó que este nuevo auto competiría con “sedanes de segmento D como el Toyota Corolla, Volkswagen Vento y Nissan Sentra, además de SUVs compactos como la Ford Territory”. Sin embargo, Grok también remarcó que “su diseño nostálgico y tecnología moderna apelarían a familias y profesionales”. “Ideal para uso urbano, viajes largos y caminos rurales, con suspensión reforzada y adaptaciones para rutas argentinas en mal estado”, concluyó.