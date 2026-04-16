Los cortes de pelo de hombre para el otoño 2026: 3 looks tendencia (Foto: Instagram/@hayden_cassidy)

Llegó el otoño y, a pesar de la humedad y las bajas temperaturas, es clave mantener el cuidado del cabello. Además de ser una parte crucial de tu imagen y aspecto, los cortes de pelo ayudan a conservar la salud del pelo. En 2026, las tendencias masculinas apuntan a estilos que mezclan lo retro con lo moderno.

Estos son los tres cortes de pelo que son tendencia en esta temporada otoño-invierno 2026

En esta temporada de otoño 2026, hay cortes que se imponen como los más elegidos para los hombres, ya sea por su comodidad o estilo. Los tres que se destacan son:

1. Raya al medio con onda

Es un look que se reinventa. La clave está en marcar bien la división, manteniendo los costados prolijos y un poco de cuerpo en la parte superior. Es esa mezcla justa entre lo clásico y lo actual que te hace ver impecable sin parecer que te esforzaste demasiado.

2. Efecto Wet o Slicked Back

Para los que buscan un perfil con más presencia. Todo el pelo va hacia atrás con un acabado pulido, pero con movimiento natural. Es un estilo con mucha personalidad, perfecto si querés proyectar seguridad tanto en la oficina como en una salida.

Uno de los cortes que vuelve a ser tendencia es el slicked back con efecto wet (Foto: Bobby Bruderle)

3. Desgastado con volumen (Undercut)

Se trata de la opción más urbana. Se juega con el contraste entre los laterales bien rebajados y una parte superior más larga y con mucha textura. Ideal para quienes prefieren un look con movimiento y fácil de peinar.

Todavía se mantiene en tendencia el Undercut (Foto: Instagram/@hayden_cassidy)

¿Cómo elegir el mejor corte de pelo para vos?

El sitio especializado en barbería y cuidado masculino Beardbury explicó las claves para elegir un corte que favorezca de acuerdo a la forma del rosto y al tipo de pelo. Así recomendó tener en cuenta:

De acuerdo a tu tipo de pelo:

Fino o liso: es clave elegir un corte que le sume textura a tu pelo. Además, podés usar un spray de sal o polvo para que tenga más cuerpo.

es clave elegir un corte que le sume textura a tu pelo. Además, podés usar un spray de sal o polvo para que tenga más cuerpo. Pelo grueso o con mucho volumen: lo mejor es optar por cortes que ayuden a reducir el exceso de volumen y fijaciones que controlen sin dejar efecto casco.

lo mejor es optar por cortes que ayuden a reducir el exceso de volumen y fijaciones que controlen sin dejar efecto casco. Pelo ondulado o con rulos : es necesario definir el rizo sin apelmazar y pedir un corte que no le quite la forma al pelo.

: es necesario definir el rizo sin apelmazar y pedir un corte que no le quite la forma al pelo. Entradas: es clave elegir por cortes que no requieran volumen excesivo y que los lados de la cabeza sean con pelo más corto.

De acuerdo a la forma de tu rostro: