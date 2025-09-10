Flare leggings: la prenda deportiva que será furor en 2026.

Durante la última década, las calzas ajustadas fueron protagonistas indiscutidas del mundo fitness. Se instalaron como la prenda estrella tanto para entrenar como para armar looks urbanos cómodos y modernos. Sin embargo, como toda moda, su reinado comenzó a desvanecerse. Ahora, una nueva silueta llega desde Europa para revolucionar la indumentaria deportiva en Argentina: los flare leggings o pantalones de yoga acampanados.

Estos pantalones, que abrazan caderas y muslos pero se ensanchan suavemente desde la rodilla, lograron imponerse en los entrenamientos urbanos europeos y prometen ser la gran tendencia en 2026. Su corte estiliza las piernas, aporta comodidad y permite una mayor libertad de movimiento, características que los convierten en la opción ideal para disciplinas como yoga, pilates o entrenamientos funcionales.

Por qué los flares leggings son una buena opción para entrenar

A diferencia de las mallas tradicionales, los flare leggings ofrecen más frescura y confort gracias a sus telas ligeras, que favorecen la circulación del aire y evitan la sensación de calor. Además, destacan por su versatilidad: funcionan tanto para entrenar como para el día a día. Con un top ajustado, una remera suelta o un buzo oversize son perfectos para el gimnasio; combinados con una campera de cuero, un blazer deportivo o unas botas, se transforman en un look urbano con estilo.

En cuanto a los colores, la paleta preferida de la temporada se inclina por los tonos neutros, negro, gris, azul marino y verde musgo, que facilitan combinaciones elegantes y modernas.

Las flare leggings vienen en diferentes colores y pueden adaptarse a los looks diarios.

Lo que empezó como una moda de invierno en las capitales europeas cruza ahora el océano para instalarse con fuerza en los gimnasios argentinos. Todo indica que 2026 será el año del adiós definitivo a las calzas ceñidas y la bienvenida a una nueva forma de unir comodidad, estilo y movimiento.