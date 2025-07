4 looks para hacer home office y tener reuniones Trabajar desde casa ya no es sinónimo de pijama y desorden. Con estos 4 looks diseñados para diferentes estilos y tipos de reuniones, podés proyectar seguridad, profesionalismo y personalidad frente a la cámara. Claves de una asesora de imagen para que tu living sea tu mejor oficina.

18 de julio, 2025 | 14.54 En tiempos donde la casa es la oficina, tu look comunica tanto como tu voz. ¿Quién dijo que el Home Office es excusa para renunciar a la imagen profesional? En la era de las videollamadas, la pantalla es la nueva sala de reuniones y lo que muestra importa: tu ropa, tu peinado y hasta un labial bien elegido pueden ser la diferencia entre pasar desapercibida o destacarte. "No se trata de estar producida, sino de estar prolija y sin dejar tu estilo de lado. Conociendo qué colores te favorecen, cuidando tu pelo y sumando un poco de maquillaje (aunque sea corrector y rímel), podés transmitir seguridad, energía y profesionalismo desde tu escritorio en casa", asegura Verónica Babich, asesora de imagen y creadora de @tuestilodice. Con su ayuda, armamos una guía práctica para verte impecable sin perder comodidad ni estilo. 1. Look creativa: brillo personal sin esfuerzo Si tu trabajo tiene un costado artístico o creativo, este look es tu mejor aliado. Optá por una camisa amplia o una blusa con textura, idealmente en un color que ilumine tu rostro. Sumá aros llamativos y llevá el pelo suelto, bien peinado o con ondas suaves. Tip clave: elegí colores de tu paleta personal, ya que te dan vida instantánea en pantalla. Look para home office. 2. Look ejecutiva: sofisticada, real y cercana Para quienes lideran equipos o tienen reuniones formales, nada mejor que una blusa o top con cuello interesante (mao, fruncido o polera). El secreto está en un peinado recogido prolijo y un maquillaje natural que destaque labios o cejas. Tip clave: piel fresca y cabello ordenado: proyectás seriedad, aunque uses joggers debajo. Look para home office. 3. Look independiente: básica, impecable y confiable Si ves clientes o cerrás acuerdos desde tu escritorio, apostá por una remera de algodón premium o una camisa neutra, siempre bien planchada. Un labial que realce tu tono natural y lentes o accesorios con diseño completan el look. Tip clave: la cámara no perdona: básicos sí, pero siempre sin manchas ni arrugas. 4. Look casual pro: lista para la reunión improvisada Para quienes trabajan relajadas, pero deben saltar a una reunión sin previo aviso: un sweater liviano o un top de punto con escote favorecedor funciona siempre. Aros discretos, vincha para peinar rápido y un toque de rubor hacen el resto. Tip clave: cuidá el contraste entre ropa y piel para no "desaparecer" en la imagen. Look para home office. El detalle que cambia todo Más allá de la prenda, recordá que la clave está en los detalles. Un peinado arreglado, un poco de corrector y rímel, y el color correcto marcan la diferencia. "La imagen que proyectás en las videollamadas también comunica, y con algunos detalles bien pensados, podés verte profesional, cercana y con estil, sin estar vestida de pies a cabeza", sostiene Babich. TWITTER

