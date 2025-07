Yanina Latorre habló sobre el famoso tuit de Mariana Nannis en su contra.

Yanina Latorre se refirió en una reciente aparición en vivo al ya icónico tuit de Mariana Nannis hecho hace más de una década, en el que la acusa de haber sido amante de su hermano. Con contundencia, la esposa de Diego Latorre reveló la verdad detrás de las palabra de la ex de Claudia Paul Caniggia.

La conductora de ciclos como Sálvese Quien Pueda y Yanina 107.9 dio a conocer que en la época en que Diego Latorre y Caniggia jugaban en el mismo equipo, ella y el hermano de Mariana, Gonzalo Nannis, se veían porque acompañaban a los futbolistas. En diálogo con Ángel de Brito en Bondi, Yanina contó toda la verdad.

"Todas las parejas van a comer y comparten y, digamos, el marido o la esposa de Caniggia era Gonzalo Nannis", comentó en alusión a la cercanía de Caniggia con su cuñado. Y siguió: "Estuve tres días, porque soy una mujer normal, saliendo con él, saliendo a comer, yendo al shopping. Pero no me llenó el orto de leche, salíamos juntos porque estaban Diego y Caniggia concentrados y fui a la cancha con él". Todo esto fue una respuesta al tuit de Mariana Nannis que rezaba: "Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche?".

El fuerte comentario de Yanina Larorre el día que condenaron a CFK

"Va a haber gente que salga a la calle a quejarse y otros que van a salir a festejar. Ojalá se desarrolle el día en paz y parezcamos un país democrático", comenzó su descargo Yanina. Y siguió: "Esto es un día histórico. Una expresidenta como Cristina, que se creía la reina del poder, seis años condenada, totalmente ratificado. ¿Sí o sí es domiciliaria? Me encantaría verla en un penal", continuó para rematar su espíritu eufórico ante lo que vive CFK. Y siguió: "¿De qué va a vivir si se queda en la casa con las empleadas domésticas y todas las comodidades? De la guita que afanó. Preso es estar preso. Se le terminó al carrera política a Cristina".

Yanina Latorre.

Meses antes de esas declaraciones, Yanina había dicho en el stream de Martín Cirio: "Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner. Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".