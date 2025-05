Mariana Nannis pidió la detención de Claudio Paul Caniggia.

El nombre de Claudio Paul Caniggia volvió a los programas de televisión de farándula por una acusación de Mariana Nannis en relación a supuestas amenazas por parte del deportista a una de las principales testigos en su causa de abuso sexual agravado. De esa manera, la madre de Alex y Charlotte pidió al detención de su exmarido.

Adriana Ferrer es la amiga cercana de Mariana Nannis que estaría recibiendo amenazas, por lo que se presentó un pedido formal de detención a Caniggia en el marco de la denuncia realizada por la mediática, radicada en el Tribunal Oral 28. "Nosotros estamos pidiendo revocar la libertad y cuando se revoca la libertad, en consecuencia, se pide la detención", sostuvo Pablo Gómez de Olivera -abogado de Nannis- en Crónica TV.

"Porque un juez dijo que no hay entorpecimiento y no hay peligro de fuga, pero el entorpecimiento hoy lo estamos demostrando con lo que hace, con el ejercicio de la violencia que hoy hace judicialmente con Adriana, que es la testigo, está entorpeciendo la investigación. Yo no le estoy diciendo al juez, 'vaya y deténgalo'. Digo, 'acá entorpece, señor juez'", continuó el letrado. Por su parte, Ferrer sumó: "El problema es que él está preso de sus adicciones. Llegamos tarde y Claudio no vino con nosotros. A las 4 de la mañana apareció en un estado lamentable. En una discusión dentro del auto, Mariana apoyó la mano izquierda y él le pegó. Fue como una piña. Ella se largó a llorar".

"Yo lo único que quiero y pido es que se haga Justicia, porque me parece que Justicia en Argentina para mí no hay. Hay justicia para los hijos de puta, para la gente que le arruina la vida a otra gente y quiere joderla, para ellos sí, pero para los que te jodieron, nunca hay Justicia y no me parece justo", había pronunciado Nannis sobre su causa.

Alex y Charlotte Caniggia.

Yanina Latorre contó la verdad de su historia con el hermano de Mariana Nannis

Uno de los tweets más famosos de la farándula argentina es el de Mariana Nannis acusando a Yanina de serle infiel a su esposo con su hermano. "Yanina Latorre sos una terrible p* y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano...?", reza el tweet viral que la gran mayoría de los usuarios de la red social de Elon Musk ha leído más de una vez.

Latorre se refirió en LAM a esa acusación y fue tajante en su respuesta, irritada con la botinera. "Juro por Dios que nunca tuve nada con Gonzalo. Por Dios, nunca le metí los cuernos a Diego con nadie, si soy una boluda. Como yo siempre hablo mal de ella o digo lo que pienso está ese famoso tuit que de ninguna manera. Puso que el hermano me llenó algo con algo... está a la vista de todos. ¡Espantoso!", comentó al respecto la madre de Lola y Diego Latorre, ante una consulta de Ángel de Brito.