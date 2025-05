Crisis en El Trece por la confesión de María Belén Ludueña.

La conductora María Belén Ludueña quedó salpicada en una fuerte polémica en Mujeres Argentinas (El Trece) que se originó cuando la periodista Amalia Díaz Guiñazú se cruzó con el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri en medio de una entrevista. Ludueña terminó con ataque de llanto tras la confrontación de su panelista y su marido, y finalmente rompió el silencio con una confesión que nadie se imaginaba y que reaviva los rumores de crisis en su programa.

El llanto de Ludueña fue minutos después del cruce de preguntas y respuestas entre Macri y Díaz Guiñazú. Poco después del corte posterior, la conductora expresó: "Quiero pedir disculpas realmente. Pasó algo recién al aire, es difícil para mí a veces. Yo soy una mujer, les quiero transmitir... este es el lado B de la política del que tanto hablan. La verdad es que a veces las cuestiones políticas son muy duras". Aunque Amalia Díaz Guiñazú defendió su derecho a preguntar y a ejercer el oficio de periodista, María Belén Ludueña volvió a hablar sobre el tenso episodio y confesó que está pasando "un momento especial".

"Pasó lo que vieron. Me sensibilicé, estoy pasando un momento especial en lo personal, seguro a muchas mujeres les pasa lo mismo y tal vez me sensibilicé más de la cuenta (...) Me están pasando cosas... estoy haciendo un programa de tele que me tiene muy feliz, también estoy viviendo una campaña y son difíciles de este lado, son duras, y hoy se me mezclaron varias cosas y en el camino decidí abrirme y contar que estoy en la búsqueda de ser mamá. No quiero hablar más del tema", afirmó María Belén Ludueña en diálogo con un movilero de Intrusos (América TV). Y agregó: "Cuando lo ví dije, ¿por qué me pasó esto? pero otra vez caí en esto que soy yo. Estas cosas le duelen a todos lo que te conocen".

Días atrás, Laura Ubfal sumó una información que hace peligrar el futuro de Mujeres Argentinas en la pantalla de El Trece: "La que está por darse a la fuga es Amalia Díaz Guiñazú, que también estuvo involucrada aquel día donde fue invitado el ex de Pampita y que también tuvo un problemita cuando le quiso preguntar a Mauricio Macri, invitado al piso. Se escucho hablar de “maltrato” y de “poca participación” cuando la que salió a hablar en el panel es Valentina Salezzi, quien de ser la cocinera del programa terminó encarando a Facundo Moyano para preguntarle por el embarazo de su ex, Eva Bargiela".

La respuesta de Díaz Guiñazú: "No voy a pedir disculpas"

Tras el llanto de Ludueña, Díaz Guiñazú expresó: "Nunca pido disculpas por hacer una pregunta. Al contrario, me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas a quienes nos dirigen está siendo obsecuente. No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar".

"No voy a pedir disculpas porque hice mi trabajo de periodista. Yo a estas mujeres las quiero mucho, sé que van a estar todos afuera esperando para preguntarnos, pero hay nobleza de sentimientos, hay nobleza de espíritu. Jamás está la intención de lastimar a nadie", agregó la panelista de Mujeres Argentinas.