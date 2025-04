Viviana Canosa le respondió a Milei en vivo por El Trece.

Viviana Canosa viene de estar en el ojo de la tormenta luego de acusar de delitos a Lizy Tagliani sin pruebas, hecho que escaló al terreno de lo legal. En este contexto, se entrecruzaron varias personalidades, ya que Mariana Fabbiani realizó un descargo contra ella en su programa luego que Canosa dijo que quiso echarla de El Trece años atrás y "es más mala que una peste porque no la quiere nadie en el canal, y sé que no se identifica con esto". Producto de esta situación, Javier Milei cruzó a la periodista en su cuenta de Twitter, se enteró en vivo y aumentó la tensión en el ambiente de la televisión.

Los últimos días fueron de máxima tensión en el mundo de la televisión y el espectáculo. Para colmo, se sumó la voz de alguien importante como el del presidente Javier Milei, quien en horas de la tarde del jueves 17 de abril, reaccionó tras el descargo de Fabbiani contra Canosa. "¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?", soltó.

A los pocos minutos y mientras estaba al aire en su programa Viviana En Vivo, Canosa le respondió al presidente. "Bueno, mientras estamos haciendo el programa está tuiteando el presidente Javier Milei contra mí...debe laburar para el esposo de Fabbiani", chicaneó. "¿Alguien me puede explicar? Lo único que quiero investigar es una red de trata. O están todos hasta las pelotas o esto es una cosa inédita. Fabbiani pide mi cabeza y en el mismo momento el presidente Javier Milei, que ya me dejó sin tres laburos con la guillotina, se mete con el Grupo Clarín", agregó.

Al mismo tiempo, le ordenó que se dedique a manejar las riendas de país: "En vez de estar bajando la inflación, devolviendo el oro que se llevaron a Inglaterra, a ocuparse del caso Libra...". En su descargo, dijo que tuvo censura en A24 y Radio Rivadavia, hecho que fue desmentido. "Canosa se fue de A24 haciendo una denuncia de censura porque no la habíamos dejado hacer una denuncia de un escrache, e hizo en ese momento un escándalo mediático que le debe haber servido en ese momento", dijo Daniel Vila en diálogo con El Destape 1070. "Soy director periodístico del Grupo Alpha y paso a aclarar: Canosa cumplió un ciclo en 2024 y ofrecimos continuidad en Radio Splendid. Ella rechazó", lanzó Jorge García en sus redes sociales.

Cristina Pérez muy dura con Milei por sus ataques a periodistas

La periodista Cristina Pérez en múltiples ocasiones defendió al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, este martes se mostró furiosa contra el mandatario y no se guardó nada. Desde su programa en LN+ criticó las actitudes agresivas del dirigente libertario.

Esto llegó como respuesta a una entrevista que realizó el presidente en un canal de streaming en el que apuntó contra varios periodistas, en especial con algunos de la señal de noticias. Por este motivo, la conductora y pareja del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, cuestionó la implementación de las "ideas de la libertad" que pregona Milei.

"Si yo critico al presidente ahora, ¿me va a insultar mañana?. Tengo derecho a expresar una crítica, no solo como periodista, sino también como ciudadana. Nunca pensé que un presidente que defiende la libertad, como la columna de sus valores, saliera a pelear o atacar al periodismo de la manera en la que a veces lo hace el presidente Milei", enfatizó Cristina Pérez.

Además, la conductora de LN+ agregó: "No me parece justo que en medio de un debate donde todos valoramos la libertad, el presidente apele a los agravios, descalificaciones o insultos. Estamos preparados para que pueda criticar algunas de nuestras visiones o argumentarlas en contra, pero no podemos ni debemos validar ni las agresiones, ni los ataques, ni los insultos que descalifican un valor compartido que tenemos con el presidente que es el valor supremos de la libertad".