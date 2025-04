Daniel Vila: "Este escándalo le debe servir a Canosa en términos de rating"

Qué dijo Daniel Vila sobre lo que pasó entre Canosa y Lizy Tagliani.

Daniel Vila dialogó con el programa Palo y Zanahoria por El Destape 1070 y dejó varias reflexiones, entre ellas, lo que atravesó al mundo de la televisión y el espectáculo en los últimos días: el conflicto legal entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. El empresario de medios, dueño de América TV, profundizó sobre este tema y dejó una serie de frases contundentes.

Sin dudas el escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani fue el tema del ambiente de la televisión y el espectáculo. Distintos programas se dedicaron a debatir sobre este tema y aportar información sobre el conflicto que escaló el terreno de lo legal, además de que voces del medio opinaron al respecto. Una de ellas fue la de Daniel Vila, quien diálogo con El Destape 1070 y analizó lo sucedido, además de que habló de temas de coyuntura política vinculados al gobierno de Javier Milei.

"Canosa se fue de A24 haciendo una denuncia de censura porque no la habíamos dejado hacer una denuncia de un escrache, e hizo en ese momento un escándalo mediático que le debe haber servido en ese momento, como le debe servir este ahora en términos de rating", lanzó en primera instancia. "Hay ciertas cosas con las que uno no tiene que meterse, como la intimidad de las personas, la familia, en la medida que uno no tenga pruebas que acrediten los dichos", agregó.

Vila fue crítico por lo que hizo Viviana Canosa y dijo que para él, no hay pruebas que validen sus dichos. "Atacar como se ha atacado la dignidad, el honor, hasta la tarea profesional como lo ha hecho la señora Canosa, es muy fuerte, me parece que no se hace", sostuvo el empresario, quien tomó partido por Lizy Tagliani en esta batalla medática y legal.

El empresario de medios dialogó con El Destape 1070.

Nancy Duplaá y Pablo Echarri hablaron de Lizy Tagliani tras la denuncia de Canosa: qué dijeron

Viviana Canosa aseguró en su programa de televisión que Lizy Tagliani le robaba cuando era su peluquera y Nancy Duplaá y Pablo Echarri, al ser consultado al respecto, fueron tajantes en su descargo. Los actores se mostraron del lado de Lizy, quien soltó un fuerte descargo en su ciclo radial tras la acusación de su exempleadora.

La conductora de El Trece aludió a una situación en la que supuestamente descubrió a Lizy Tagliani sacándole plata de su cartera, hace más de diez años, y los artistas aludieron a la falta de códigos de contarlo ahora. "Ponele que alguien comete un error en el pasado por necesidad o por locura, me parece que se puede ahorrar el escarnio público, aunque haya hecho la barbaridad más grande", comenzó Nancy.

"Pero entiendo que los códigos de la tele y de estos tiempos que corren son un poco sanguinarios a costa de cualquier cosa, de volver loco al otro. A la mayoría de los que manejan los medios y los periodistas les da más bronca que el pobre ascienda y llegue a los mismos lugares que llegan ellos, que tienen privilegios, entonces suele ser más duros con el que viene de abajo", continuó la actriz de tiras como Padre Coraje y 100 Días para Enamorarse. Al mismo tiempo, Echarri acotó: "Esto es un acto de crueldad, definitivamente".