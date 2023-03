Una famosa figura de Telefe entrará a la casa de Gran Hermano: de quién se trata

Telefe ya confirmó quién será la celebridad que entrará a la casa de Gran Hermano: quién es y cuándo ingresará.

Telefe anunció que una reconocida figura de la farándula está a punto de entrar a la casa de Gran Hermano y sorprender a todos los "hermanitos". Después de meses de acuerdos dentro del canal, esta persona ya tiene fecha de ingreso confirmada.

Santiago del Moro les había anunciado a los participantes que iban a entrar famosos a la casa y que podía tratarse de artistas, modelos o figuras públicas. Sin embargo, les advirtió que el canal aún estaba negociando quién sería esta persona. Uno de los nombres que más resonaron fue el de Lali Espósito, pero ahora, se supo que otra persona fue elegida.

"Estamos en condiciones de informar y confirmar que el jurado de MasterChef, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, junto a Wanda Nara, van a entrar esta noche a la casa de Gran Hermano", anunció Gastón Trezeguet en A la Barbarossa (Telefe). "¿Van a cocinar?", indagó Pía Shaw, a lo que el panelista le contestó: "Hay que verlo en el programa. Va a ser imperdible. Entra la one, Wanda Nara, y todo el jurado de MasterChef".

Más tarde, Wanda publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró que ya tenía las valijas armadas para ingresar a la casa más famosa del país. "Ya estoy lista para entrar. Mañana", escribió junto a la foto, en la que etiquetó a Betular, De Santis y Martitegui, sus colegas del programa. Según trascendió, Telefe habría tomado esta decisión porque el próximo lunes 20 de marzo de 2023 empieza MasterChef.

Wanda Nara armó las valijas para entrar a la casa de Gran Hermano.

Camila Lattanzio rompió el silencio y dijo lo que todos pensaban sobre Romina Uhrig

Camila Lattanzio habló en LAM (América TV) sobre su paso por la casa y las peleas que tuvo con sus compañeras, especialmente con Romina Uhrig, con quien mantuvo una fuerte rivalidad. "La casa no es lo que muestran en la tele, no es lo que se vive ahí adentro. Yo nunca en mi vida me quise victimizar. Pero... ¿No vieron cuando Romina me dijo enferma, gorda, que comía de más?", comenzó Camila.

En este sentido, aseguró que Romina "se le cagó de risa por todo", como por ejemplo, cuando le dijo que comía demasiado para ser tan delgada o cuando se burló de sus gestos al cantar. Por último concluyó: "Yo lo único que puedo decir es que Romina es mala persona. Si vos le caes bien te trata perfecto, pero si no, te trata super mal", sumó.

Por último, sostuvo que Uhrig no es lo que todos creen y que "hace el cuento de que no tiene plata, que no tiene casa", pero que tiene "toda ropa de marca". "Yo no tengo ropa de marca. A mí se me juzga de que soy una chetita, pero lo de ella es todo cuento”, concluyó.