Grave acusación de Luisito de Cuestión de Peso contra Romina Uhrig: "Ignorante"

Luisito de Cuestión de Peso descargó toda su furia contra Romina Uhrig, participante de Gran Hermano, tras sus cuestionables dichos en el reality.

Luisito, exparticipante de Cuestión de Peso (NetTV), apuntó duramente contra Romina Uhrig por sus dichos dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) sobre los cuerpos de las personas. En este sentido, acusó a Romina de no ponerse "en los zapatos de los gordos".

La exdiputada habló sobre cuerpos ajenos en más de una ocasión y fue repudiada por millones de televidentes. Luisito se cansó e hizo un potente descargo sobre la gordofobia, los discursos de odio y la discriminación de todo tipo que se escucha a diario en televisión abierta.

“Uno escucha que en la televisión se habla con tanta liviandad y se ríen a veces, es verdaderamente gente ignorante porque no saben lo que sufre un obeso. La gente que está alrededor nuestro peca de ignorante. Romina no se pone en los zapatos de los gordos", comenzó Luisito, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, agregó que "no hay que opinar de los cuerpos ajenos ni meterse con el cuerpo de alguien, porque no sabés cómo le puede afectar a la otra persona". Con respecto a Gran Hermano, Luisito señaló que lo mira porque le gusta, pero que Uhrig no fue la única en perpetuar estos discursos discriminatorios.

"No solo ha pasado con Romina esto de los dichos gordofóbicos, también ha pasado con 'Alfa'. Me da tristeza lo que dijeron, porque decirle y hablar de sus hijas... O 'Alfa' diciéndole 'ballena' a uno... Fueron muy feos esos comentarios, me causaron angustia", confesó el exconcursante de Cuestión de Peso.

Por último, reflexionó que incluso en 2023, la discriminación sigue siendo un serio problema. "Te quieren vender que aprendimos y no, no aprendimos nada como sociedad. Al rengo se lo critica por rengo, al gordo se lo critica por gordo, al negro por negro... Estamos en una sociedad que no acepta a las personas como son", concluyó.

Los dichos de Romina Uhrig que generaron repudio

Romina habló sobre los cuerpos de sus compañeras en reiteradas ocasiones. Primero, le dijo a Julieta Poggio que era "demasiado joven para tener tanta celulitis". Más tarde, criticó a Camila Lattanzio por la cantidad de comida que consumía por día y le manifestó: "Me asusta lo que comés ya, Camila. Es demasiado, comés mucho y estás flaca. Qué suerte la tuya".

La gota que rebalsó el vaso fue cuando criticó el cuerpo de su hija Nina, tras haber visto una foto de sus tres hijas. Cuando su sobrino entró a la casa, lo primero que le preguntó fue: “¿Y Nina? Está igual que Feli, dicen. ¿Muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”. Miles de usuarios de las redes sociales señalaron que la exdiputada parecería estar obsesionada con los cuerpos ajenos y pidieron por su pronta salida del reality.