El calvario de Luisito, de Cuestión de Peso: "Tengo miedo de morirme"

Luisito Zerda, participante del programa Cuestión de Peso, dio detalles del drama personal que vive. Qué es lo que le pasó al ex participante del ciclo que triunfó en el El Trece.

Son horas muy complicadas para Luisito Zerda. El ex participante de Cuestión de Peso, programa que significó un éxito en la pantalla de El Trece, dio detalles del mal momento que atraviesa debido al exceso de peso con el que debe lidiar su cuerpo. De hecho, advirtió: "Tengo miedo de morirme".

Luisito, que ingresó al ciclo televisivo pesando 194 kilos, se encuentra nada menos que en 300 kilos. Y de acuerdo a lo que le indicó, actualmente vive un calvario: "Mi papá tuvo que hacerme una cama especial, el gran sobrepeso que yo tengo no resistía las camas que vienen ahora". Y agregó: "El carpintero le aconsejó a mi papá que le ponga 14 patas a mi cama para que resista. Ahora duermo bien y descanso, no se me rompe. La solución no sería esa sino que pueda bajar de peso y no seguir poniéndole patas a la cama".

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Zerda señaló que tiene problemas económicos para poder afrontar los gastos de una dieta: "Hoy en día todo es plata lamentablemente. Vivimos en una sociedad donde todo se rige por dinero y para ir al gimnasio o hacer una dieta tenés que pagar y yo no tengo entrada de dinero, si no fuera por mi mamá no tendría un plato en la mesa".

Asimismo, el ex participante del programa en el que Alberto Cormillot daba consejos como nutricionista admitió que transita una profunda depresión que surge a partir de su exceso de peso: "Hay días que estoy bien pero hay días que no me quiero levantar literal de la cama. A veces no me quiero ni acordar porque fue feo". Y añadió: "Yo trato de muchas veces hacerme fuerte pero la procesión va por dentro, un día me sentía mal, me dolía mucho el pecho, me acuesto a dormir y lo primero que hice fue darle un beso a mi mamá; pensé que me moría y que al otro día no iba a estar más".

Luisito Zerda formó parte de Cuestión de Peso, por El Trece.

En tanto, Luisito advirtió que su familia "está preparada por si algún día" llega "a faltar, están preparados para lo peor". Y resaltó: "Yo tengo 35 años y eso que te digo es la verdad, uno se prepara porque son etapas. Tengo miedo de morirme, yo no tengo trabajo. Finalmente, concluyó que si fuera por el "dinero, podría estar internado o mejorar" su calidad de vida. "Hay que ver el tipo de trabajo porque con la condición física que tengo yo no puedo trabajar ocho horas o doce quizás", concluyó.

El desgarrador pedido de Pablo, otro ex participante de Cuestión de Peso

En una entrevista con Teleshow, escrita por la periodista Nieves Otero, Pablo Bragale contó que realiza una colecta para la "reconstrucción" de sus piernas porque "los colgajos y el linfedema no me dejan vivir, no es por estética, es por salud”. “Tengo que pedir una vía de excepción, porque consideran que es una operación estética, pero en realidad se hace para tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, puede quedar suciedad entre los colgajos e infectarse”, agregó sobre la operación que aún no le autorizan desde el PAMI.

“Tengo que seguir con tratamiento de linfedema -inflamación en una extremidad ocasionada por una obstrucción del sistema linfático- que es algo crónico. Eso me dejaría preparadas las piernas para cuando me hagan los exámenes para ver si me puedo operar, si dejo de cuidar mis piernas sería más complicado”, sumó el exparticipante del programa de El Trece.