Duro relato de Luisito de Cuestión de Peso por su salud: "Estaba muriendo"

El exparticipante del reality de El Trece relató cómo vive una recaída que recientemente tuvo y cuáles son los pasos a seguir. Luisito de Cuestión de Peso se mostró muy preocupado por su salud.

Luis Zerda de Cuestión de Peso reapareció en los medios y causó conmoción al hablar del difícil momento de salud que atraviesa. El joven de 36 años atravesó un cuadro depresivo, lo que hizo que subiera nuevamente de peso tras haber logrado adelgazar algunos kilos.

"Armaba mi entorno en base a la comida. Me levantaba, me traían la comida, cocinaba. Ni bien terminaba de comer, me iba a acostar otra vez. Era sistemático", comenzó su descargo el exparticipante del reality conducido por Andrea Politti en diálogo con Georgina Barbarossa en su ciclo, A la Barbarossa.

Luisito dio a conocer que se dio cuenta que con su conducta de vida se estaba matando y decidió cambiar. "Me estaba muriendo y no sabía cómo pedir ayuda. Después te agarra remordimiento. Uno está contento, come; uno está triste, come. Nosotros en nuestro gran peso no sabemos diferenciar. Uno está enojado. ¿Y qué hace? Se desquita con lo que tiene, nosotros con la comida", explicó sobre la dinámica tóxica que se establece entre las personas obesas y la comida. La personalidad de televisión contó que espera poder hacerse un bypass gástrico para poder combatir su obesidad.

El relato de Gonzalo de Cuestión de Peso después de años de no aparecer en público

"En ese momento tenía una onda particular porque estaba de moda el reggaetón. Usaba cadenas, ropa grande y todo de negro. La gente me miraba porque yo estaba como enojado con la vida y dije: ‘Bueno, voy a mandar una foto al casting’", comenzó Gonzalo Ocaña en diálogo con La Nación en alusión a su estilo de vida cuando entró al reality show de El Trece. Y agregó: "Ahí mi mamá me dijo: ‘Ponete una camisa, sacate una foto bien’. Yo no le hice caso, mandé una foto de como era yo. Me mostré como era, no tenía por qué mentir".

El ex-Cuestión de Peso habló sobre los 50 kilos que adelgazó tras su paso por el programa de TV y aclaró que eso lo ayudó a sentirse más cómo y seguro con su cuerpo. "Yo antes casi no hablaba, me trababa cuando quería interactuar con la gente. A partir del programa y que fui bajando de peso, obviamente con el acompañamiento de los médicos, con todo un apoyo psicológico, fui cambiando hábitos y hoy en día los tengo muy incorporados", explicó Ocaña sobre su renacer tras pasar por Cuestión de Peso.