Qué fue de la vida del "Cristian Castro" de Cuestión de Peso: "Fue el detonante"

El joven habló en los medios tras años de mantenerse fuera del alcance de las cámaras. Juan Ignacio Romero participó de Cuestión de Peso y logró combatir su obesidad en el reality.

El exparticipante de Cuestión de Peso, Juan Ignacio Romero, se mostró en público después de años de no aparecer ante el público y reveló cómo fue su historia tras el reality show de El Trece. El joven se expresó sobre cómo comenzaron sus problemas de peso y cómo logró solucionarlos.

"Yo no lo quería reconocer. Usaba toda ropa negra y ancha", comenzó su descargo el joven en diálogo con La Nación y contó que canalizo el hecho de ser discriminado por su orientación sexual en la escuela en la comida. "Me volqué a la comida. Fue ese el detonante, me refugié ahí y no solucioné nada", recordó.

Romero habló sobre la adaptación a su nuevo cuerpo una vez que adelgazó y relató: "Entraba a un local y pedía un talle que no era. Mi cabeza tenía la imagen de mi cuerpo anterior". El joven destacó la compañía del equipo de Cuestión de Peso una vez terminado el reality: "No es que salís del programa y te sueltan la mano. Teníamos consultas semanales, y yo como estaba en Rojas tenía un gran diálogo con ellos. Seguí bajando de peso, llegué a pesar 79 kilos".

"Armaba mi entorno en base a la comida. Me levantaba, me traían la comida, cocinaba. Ni bien terminaba de comer, me iba a acostar otra vez. Era sistemático", enunció el ex participante de Cuestión de peso sobre la dinámica que tenía en el peor momento de su enfermedad. Y agregó: "Me estaba muriendo y no sabía cómo pedir ayuda. Después te agarra remordimiento. Uno está contento, come; uno está triste, come. Nosotros en nuestro gran peso no sabemos diferenciar. Uno está enojado. ¿Y qué hace? Se desquita con lo que tiene, nosotros con la comida".

