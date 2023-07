Una exparticipante de MasterChef liquidó al reality de Telefe: "Terminé"

Una de las figuras que pasó por las cocina del programa apuntó contra los jurados.

MasterChef se convirtió en uno de los programa de televisión más exitosos delos últimos años. El reality de Telefe tiene varias ediciones en su haber y este año se renovó con Wanda Nara en la conducción.

Por las cocinas del ciclo pasaron varios participantes, algunos saltaron al estrellato y otros ya eran famosos, pues formaron parte de MasterChef Celebrity. Una de ellas fue Patricia Sosa, quien no tuvo ningún tipo de filtro para criticar el formato.

La cantante apuntó contra los jurados del ciclo por su comportamiento en esta última edición."A nosotros nos exigían más, a los famosos nos exigían más, ahora les presentan churrasco con papas fritas y suben al balcón, a nosotros nos venían con cosas muy difíciles, con la cocina tailandesa, noruega, nos exigían mucho más", expresó, indignada.

En ese sentido, contó que se fue "re estresada" del programa. "Te volvés loco, te cortas el dedo, cuando estás en el reality te la pasás cocinando en tu casa, 'no toco una cacerola más' dije cuando terminé porque estaba re contra estresada", aseguró la artista, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por otro lado, la cantautora elogió el rol de la esposa de Mauro Icardi en el ciclo. "Wanda Nara me parece una revelación total, me encanta y se la ve divina, con mucho humor y ella preciosa, a mí me gusta mirar el programa porque aprendo mucho mirando y me había olvidado de algunas cosas", concluyó.

Quién se va de MasterChef hoy

Hoy se va uno de los participantes de Masterchef Argentina, el reality show de Telefe que está muy cerca de su fin. El ciclo conducido por Wanda Nara continúa al aire a pesar de las complicaciones de salud de su presentadora, ya que las grabaciones del mismo terminaron hace semanas.

El jueves pasado Antonio fue quien recibió la medalla y de esa manera quedó empatado con sus compañeros Daniela, Rodrigo y Estefanía. Asimismo, antes del comienzo de la gala de eliminación del show, que viene con algunos problemas de rating, habrá un desempate entre los cuatro concursantes y el ganador subirá al balcón, mientras que los demás deberán someterse a la prueba eliminatoria. Al mismo tiempo, Rodolfo no obtuvo ningún medallón en la semana y por eso irá directamente al desafío.

Los usuarios de redes se expresaron a través de sus cuentas de Twitter sobre quién quieren que abandone al competencia y en ese ámbito los resultados también fueron reñidos. A pesar de esa realidad, Antonio fue quien obtuvo una mayoría de comentarios en contra en el posteo que la cuenta oficial de Masterchef anunció cómo sería la gala de eliminación.