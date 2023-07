Alerta en Telefe por el rating de MasterChef

La competencia de cocina encendió las alarmas de los autoridades del canal. Qué paso con el reality conducido por Wanda Nara.

MasterChef y Los 8 Escalones se convirtió en el nuevo superclásico de la televisión abierta. El reality de cocina conducido por Wanda Nara ingresó en sus instancias decisivas, pero el rating no está ni por asomo cerca de las expectativas que tenían los directivos de Telefe y hay alerta por la cercanía del ciclo de preguntas y respuestas de Guido Kaczka.

El antecedente más reciente fue la tercera edición de MasterChef Celebrity, cuya ganadora fue Mica Viciconte y tuvo un rating promedio de 14,6. Para esta temporada, el canal apostó por la esposa de Mauro Icardi para que se haga cargo de la conducción y casi todos los programas fueron lo más visto de la jornada, pero con números más bajos a los que se esperaba.

Lo ocurrido en la emisión del pasado miércoles lo volvió a reflejar. De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, Masterchef se quedó con el primer puesto del top five de día con 11,1 puntos de rating. El ranking lo completaron: Eda y Serkan con 9,9; Los 8 Escalones del Millón con 9,8; Telefe Noticias con 9,6 puntos y Pantanal con 9,5 puntos.

Y si bien cuatro de los programas son de Telefe, en las últimas semanas, la competencia de El Trece redujo la distancia con el concurso gastronómico y en algunas oportunidades hasta logró superarlo. Ese repunte en el ciclo de Guido Kaczka coincidió con la renovación que implementó: bandas musicales, rotación en los invitados del panel y también nuevas secciones.

Cuándo termina MasterChef Argentina 2023

Las grabaciones de MasterChef 2023 terminaron hace varias semanas. De hecho, Wanda Nara organizó un fiesta para celebrar el fin del ciclo y, además del trio del jurado, invitó a todos los participantes que pasaron por las cocinas de la competencia.

Sin embargo, aún quedan varias semanas de programas. Estefanía, Daniela, Antonio, Rodolfo, María Sol, Silvana y Candelaria Sorini siguen en competencia y la tensión es cada vez más palpable entre los chef amateurs que buscan un lugar en la gran final.

Como ocurrió en las temporadas anteriores, la producción tomó medidas para que no se filtre nada sobre el gran cierre del reality. Es así que se grabaron dos posibles finales para que los televidentes no conozcan al ganador antes de la fecha pactada.

Aunque el día exacto de la final todavía no fue confirmada de manera oficial, trascendió que la gran final de MasterChef 2023 será emitida en los primeros días de agosto. De esta forma, si no hay grandes cambios, Got Talent Argentina se quedará con el horario del reality gastronómico conducido por Wanda Nara.