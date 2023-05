Filtran quiénes vuelven a MasterChef en el repechaje: problemas para Telefe

Creer o reventar, se filtraron los nombres de los participantes que vuelven a MasterChef Argentina por medio del repechaje. Quiénes son los concursantes que regresan al reality de cocina de Telefe.

MasterChef es el programa con más rating de la TV argentina. Teniendo en cuenta que el ciclo de entretenimiento reúne un gran interés por parte del público, este domingo 28 de mayo habrá una gala de repechaje. Sin embargo, en las últimas horas filtraron los nombres de los participantes que volverán a forma parte del programa de Telefe, por lo que las autoridades se llevaron un gran dolor de cabeza.

Con la conducción de Wanda Nara, MasterChef contará con la presencia de un jurado sumamente exigente, que está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Los reconocidos chefs someterán a los participantes a diversas pruebas de cocina para evaluarlos y luego elegir a los mejores para que vuelvan a participar del reality.

En qué consiste el repechaje de MasterChef

Pese a que Wanda Nara aseguró que esta será la última oportunidad para los exparticipantes de seguir en el reality y perseguir sus sueños culinarios, no se especificó cómo serán las pruebas para los jugadores, aunque todo indica que serán muy complejas. Lo que está claro es que hay dos cupos en juego.

Quiénes son los participantes que participan en el repechaje de MasterChef

Emilio

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Estefanía

Antonio

Se filtró: quién es el participante que vuelve a MasterChef en el repechaje

La gran duda para este domingo 28 de mayo es quién es el participante que volverá a MasterChef por medio del repechaje. Curiosamente, y según filtró la periodista especializada en espectáculos Adriana Bravista, Antonio y Estefanía serán los concursantes elegidos por los jurados del programa para volver a formar parte del reality de cocina.

Es clave tener en cuenta que Antonio y Estefanía quedaron eliminados de MasterChef en las anteriores ediciones de eliminación, que tuvieron lugar el 21 y el 14 de mayo pasado.

Damián Betular "quemó" a Antonio en MasterChef

MasterChef (Telefe) tuvo un momento pleno en risas e incomodidad cuando Wanda Nara hizo de detective preguntando si Antonio López, el joven que se ganó el corazón de los televidentes, es tal cual se muestra en el programa. La respuesta de los participantes hizo tentar a la conductora y Damián Betular aprovechó para "quemar" al salteño: "Le está gustando la ciudad".

Todo empezó en la emisión del miércoles 17 de mayo, cuando Wanda Nara le volvió a preguntar a María Sol Ferrero por las salidas nocturnas que hace con sus compañeros y le consultó si se había formado alguna pareja. Ante la respuesta negativa de la joven, que manifestó que son todos amigos, el chef deslizó: "Huelo algo". Sumándose a los comentarios picantes, Wanda aportó: "Yo sentía vibraciones. Sentí que María Sol tenía una vibración con vos".

El bioquímico se apuró a negar el romance y María Sol explicó: "Él me cuida como un hermano y yo también lo cuido porque él a veces se pierde". "Somos todos muy amigos", agregó Candelaria antes de que Betular "queme" a Antonio, el joven salteño que está familiarizándose con la vida de ciudad.

“A Antonio hay que cuidarlo más porque le está gustando la ciudad”, sostuvo el pastelero jurado dando pie a que sus compañeros revelen como es el salteño fuera de cámaras. "¿Antonio no es como lo vemos? Yo lo veo tranquilo y tímido", apuntó Wanda antes de que María Sol la corte con un seco "no", dejando espacio a las sospechas sobre el comportamiento del joven en las noches de fiesta. "No lo voy a contar", reveló Juan Franciso, tentado, fuera de cámaras.