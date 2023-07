Quién se va de Masterchef: el nuevo eliminado de Telefe este domingo 23 de julio

El reality show de Telefe está cada vez más cerca de la final. Uno de los participantes de Masterchef Celebrity se irá esta noche del ciclo.

Hoy se va uno de los participantes de Masterchef Argentina, el reality show de Telefe que está muy cerca de su fin. El ciclo conducido por Wanda Nara continúa al aire a pesar de las complicaciones de salid de su presentadora, ya que las grabaciones del mismo terminaron hace semanas.

El jueves pasado Antonio fue quien recibió la medalla y de esa manera quedó empatado con sus compañeros Daniela, Rodrigo y Estefanía. Asimismo, antes del comienzo de la gala de eliminación del show que tuvo problemas de rating, habrá un desempate entre los cuatro concursantes y el ganador subirá al balcón mientras que los demás deberán someterse a la prueba eliminatorio. Al mismo tiempo, Rodolfo no obtuvo ningún medallón en la semana y por eso irá directamente al desafío.

Los usuarios de redes se expresaron a través de sus cuentas de Twitter sobre quién quieren que abandone al competencia y en ese ámbito los resultados también fueron reñidos. A pesar de esa realidad, Antonio fue quien obtuvo una mayoría de comentarios en contra en el posteo que la cuenta oficial de Masterchef anunció cómo sería la gala de eliminación.

Los deseos de la gente frente a la gala de eliminación de Masterchef Argentina

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef

Emilio

Micaela

Carlos

Juan Ignacio

Agustín

Delfina

Antonio

Candelaria

María Sol

Silvana

Aquiles

Wanda Nara habló sobre su situación de salud

Después de días de especulaciones al respecto, Wanda Nara hizo un posteo en su cuenta de Instagram para referirse a cómo atraviesa este momento. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su descargo.

La esposa de Mauro Icardi se refirió a los dichos de Jorge Lanata sobre su salud y repudió el accionar del periodista. "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", soltó la conductora de TV. Y agregó: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

En el final de su posteo Wanda Nara agradeció a sus familiares y amigos por acompañarla en el momento que atraviesa, aún a la espera de más resultados médicos para un diagnóstico certero.