El desesperado de la hija de Jorge Lanata: "Llegó a un límite"

Luego de las declaraciones del periodista sobre la salud de Wanda Nara, la hija de él hizo un pedido especial a través de sus redes sociales.

La hija de Jorge Lanata rompió el silencio luego de las fuerte declaraciones del periodista sobre la salud de Wanda Nara. Lola Lanata hizo un fuerte descargo en sus redes sociales e hizo un desesperado pedido en medio del escándalo que generó su padre.

Según informó Fernanda Iglesias en LAM, la hija de 18 años del periodista recibió mucho "hate" y malos comentario luego de que Lanata revelara el supuesto diagnóstico de salud de Nara. Por este motivo, y luego de unos días de soportar los tratos de la gente, decidió publicar un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

"Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite", empezó por decir Lola en su posteo. Luego, continuó: "Los que conocen a mi papá, saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va mucha más allá de eso".

En este marco, se refirió al odio que recibió sin ser la protagonista de la situación. "Yo no fui la que dio la noticia. Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de gente. No termino de comprender por qué soy yo la que recibe todos estos mensajes", se sinceró.

Finalmente, concluyó: "Les pido que por favor si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mí. No me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".

Jorge Lanata hizo una vergonzosa defensa de lo que hizo con Wanda Nara: "El daño que produje"

Jorge Lanata rompió el silencio tras las críticas de sus colegas por haber dado un diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara antes de que hubiera un parte oficial. El conductor de Radio Mitre y El Trece se mostró ajeno a las acusaciones y defendió su actitud.

Personas del medio como Marina Calabró, Ángel de Brito y Elizabeth "La Negra" Vernaci lapidaron al periodista por su proceder al referirse a la internación de Nara. La conductora de Masterchef estuvo hospitalizada un par de días debido a una inflamación en el bazo y a los niveles de glóbulos blancos demasiado altos. A pesar de que fue dada de alta, aún se encontraría a la espera de más resultados para tener un diagnóstico.

"Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema", sostuvo el periodista en su ciclo de El Trece, Periodismo Para Todos. Y continuó: "¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre. Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga".

Lanata cuestionó a los periodistas de espectáculos que lo criticaron y argumentó: "Son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”.