Ángel de Brito enfrentó a Jorge Lanata y dijo lo que todos piensan de él: "Inmundo"

Ángel de Brito apuntó directamente contra Jorge Lanata y dijo lo que todos piensan, tras sus repudiables dichos sobre la salud de Wanda Nara.

Ángel de Brito hizo un duro descargo contra Jorge Lanata tras los repudiables dichos del conductor sobre la salud de Wanda Nara, que generaron una fuerte indignación en las redes sociales. Lejos de disculparse con la empresaria, el periodista se mantuvo firme en su postura y no se mostró arrepentido por el daño que les ocasionó a Wanda, al difundir un diagnóstico médico sin pruebas ni el consentimiento de su familia.

“Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital, y lo que nadie está diciendo, porque hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, es que Wanda Nara tiene leucemia”, había asegurado Jorge Lanata en Radio Mitre. Tras las críticas, Lanata reafirmó su postura y eso generó todavía más repudio entre sus colegas del periodismo, en especial De Brito, quien lo enfrentó con un descargo.

"No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir, porque es lo que hacemos todos los periodistas todo el día", comenzó Ángel. Sin embargo, reconoció que su actitud como periodista le pareció fuera de lugar.

"Yo nunca dije 'callen a Lanata' ni 'Lanata es inmundo'. Capaz lo entendiste mal, Jorge. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?'" Que es lo que yo me pregunto desde el primer día, con este caso y con otros", destacó.

Además, recordó que, aunque Wanda hizo un posteo hablando sobre su delicado estado de salud, "nunca puso ningún tipo de diagnóstico, porque todavía no lo tiene con exactitud". "Es una opinión. Tampoco me va a cambiar lo que pienso de Jorge, ni al revés. Seguramente, vamos a tener una charla en privado y le voy a preguntar '¿para qué? ¿para qué contar algo antes que todos?'", cerró De Brito, indignado.

Qué dijo Jorge Lanata tras sus repudiables dichos sobre la salud de Wanda Nara

Jorge Lanata no se disculpó con Wanda Nara y, en vez de eso, defendió su postura como periodista. "Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema. ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen, darlo a conocer no es denunciarlas", comenzó Lanata en Periodismo para Todos (El Trece).

Por otro lado, cuestionó a sus colegas por haberlo criticado y dijo que "son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades en una pareja en la que hay hijos menores, que difunden falsas filiaciones, o que exponen a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres". "Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, cerró.