Tras el escándalo con Wanda e Icardi, la China Suárez fue fotografiada con un famoso actor en Madrid

En pleno escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, La China Suárez fue vista junto a Nicolás Furtado en Europa y la foto se viralizó rápidamente en las redes sociales.

María Eugenia "La China" Suárez no para de ser noticia en la farándula argentina en esta última semana. Luego del escándalo en la que la señalan como la tercera en discordia en el matrimonio mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora la actriz de 29 años fue vista en Madrid, España, en plena salida a un bar con su colega Nicolás Furtado.

La imagen fue difundida originalmente por Maite Peñoñori, una de las panelistas de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), el programa de televisión especializado en el espectáculo que conduce el periodista Ángel de Brito de lunes a viernes de 11 a 13. "La China con Nico Furtado en Milán, hace 3 semanas. Antes de que explote el #WandaGate", publicó Maite a través de su cuenta oficial de Twitter, @emedemaite.

La China Suárez y Nicolás Furtado, juntos in fraganti.

Sin embargo, luego citó su propio tuit y reconoció que se equivocó de ciudad: "Quise poner Madrid". Allí se puede observar a los dos jóvenes artistas en plena cena al aire libre mientras que, detrás de ellos, pasa un mozo con el barbijo puesto. De hecho, la propia China Suárez mostró permanentemente a través de las historias en su Instagram (@sangrejaponesa) que "no podía parar de comer" en la capital española. "Por favor, alguien que me saque de Madrid", había pedido irónicamente mientras degustaba papas fritas y tortilla, entre otras delicias.

La China Suárez y Nicolás Furtado, juntos en un bar.

Qué pasa entre La China Suárez y Nico Furtado

Como parte de LAM, Yanina Latorre ya había adelantado que los artistas comenzaron a estar juntos en Buenos Aires, casi al mismo tiempo de la separación de ella de Benjamín Vicuña y antes de que ella viajara a Europa para filmar la serie de la cual forma parte. Si bien el vínculo no tiene "una etiqueta formal" por ahora, la "Angelita" fue más allá todavía: "Vicuña fue a jugar al fútbol con un actor uruguayo y le llegó un video de eso a La China, que a su vez se lo mandó a Icardi para reírse juntos de lo mal que jugaba Vicuña. Ese actor uruguayo es Nico Furtado".

Por su lado, otra panelista como Pía Shaw aportó: "La historia de Furtado y La China no es nueva. Viene desde Buenos Aires, antes de que los dos fueran a Madrid. Benjamín se enteró de esto cuando le preguntó por Icardi y ella le confesó que estaba saliendo con Nico. Se lo dijo por mensaje".

La exnovia de Nico Furtado habló sobre su romance con La China Suárez

A todo esto, apareció la modelo charrúa Josefina Presno y escribió al respecto en su cuenta de Instagram privada (@jochipre): “La procesión puede ir por dentro, pero siento un montón. No nací para medias tintas, es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso, es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable”.