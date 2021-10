El picante apodo que Yanina Latorre le puso a la China Suárez

La panelista fue fulminante con la actriz y la amenazó con mostrar fotos privadas. Yanina Latorre mostró datos inéditos sobre la China Suárez.

Yanina Latorre se refirió a la restricción legal que puso la "China" Suárez para que se deje de hablar del escándalo que la tiene como protagonista desde la historia de Instagram que publicó Wanda Nara. En su descargo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana lanzó una opción para hacer referencia a la actriz sin nombrarla.

“'La China' Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida”, comenzó su descargo la panelista, en alusión a que no es difícil hablar del escándalo de la "China" Suárez sin pronunciar su nombre.

Latorre continuó su discurso y amenazó a la "China" Suárez con mostrar imágenes de ella en paños menores: “Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas”. Y sumó: “¿La podemos mencionar o le podemos decir la oriental, la Casi Ángeles? La come paltas, la come maridos”.

Las palabras de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Wanda dejó a Icardi por mensajes que le encontró en Telegram. La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la 'China' Suárez. Le mandaba mensajes a Icardi para verse. Él abandonó el entrenamiento y se le presentó a Wanda en Milán. Ella le pidió el divorcio hoy a la mañana. Hay 60 millones de Euros para dividir en el divorcio”, comenzó Latorre el lunes pasado en LAM.

La angelita además reveló un encuentro telefónico que Suárez habría tenido con Nara: “Hace dos semanas, Wanda fue al recital de Camilo y Evaluna. En ese recital estaban Ricky Sarkany, varias modelos, amigas de Wanda, muchas personas y la China Suárez desde Madrid lo llama a Ricky por Facetime para saludarlo y estaban Wanda e Icardi al lado”.

“Hay un montón de testigos del momento en el que la 'China' le dice a Ricky ‘pasame con Wanda que la quiero saludar’, mirá que zorra porque ya estaba con Mauro. Se ponen a hablar las dos desde el teléfono de Ricky y comentando que se tenían que encontrar pero cuando corta, ella le manda un mensaje a Icardi y le dijo ‘qué lindo que estabas'”, cerró.