Wanda Nara controla a Icardi cuando va a entrenar: “Van en bolas”

La celebridad se sinceró sobre el accionar de las mujeres que rodean a su esposo. Wanda Nara habló con Susana Giménez.

Wanda Nara se expresó sobre la gran repercusión que tiene Mauro Icardi en el género femenino y reveló detalles inusitados sobre algunas conductas de las mujeres que lo rodean. En su descargo, la protagonista del escándalo mediático del momento evidenció sus celos hacia su marido.

“Está bueno este control que hacemos en el entrenamiento porque hay chicas que van en bolas a ver a los jugadores. Acá es como en Argentina... están los gatos conocidos. Hay chicas que ponen fotos mostrando las lolas y etiquetan a los futbolistas. Entonces, los jugadores sí o sí las ven”, expresó la celebridad en diálogo con Susana Giménez hace algunos años, en una emisión especial de su programa.

“Yo le suelo decir a Mauro: 'vos no podrías estar con una más joven porque no tendrían de qué hablar'. Yo creo que eso le gustó a Mauro de mí.... que hablamos de un montón de cosas”, cerró la esposa de Mauro Icardi sobre los códigos que tenían como pareja.

El descargo de Mauro Icardi tras el escándalo

Mauro Icardi se manifestó en su cuenta de Instagram sobre su situación sentimental en medio del escándalo. “Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tienes el perdón de a quiénes heriste”, expresó el jugador de fútbol y de esa manera dejó entrever que Wanda Nara habría perdonado sus mensajes subidos de tono con la China Suárez.

La furia de Yanina Latorre con la China Suárez

Después de que la China Suárez mande una intimación a los programas de chimentos para que dejen de hablar de ella, Yanina Latorre arremetió: “'La China' Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida”.

“Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas. ¿La podemos mencionar o le podemos decir la oriental, la Casi Ángeles? La come paltas, la come maridos”, cerró.