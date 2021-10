Nico Furtado también está involucrado en el escándalo Wanda, Icardi, Vicuña y la China Suárez

El actor de El Marginal, Nicolás Furtado. sería quien desató la ruptura entre la China Suárez y el chileno Beniamín Vicuña.

En medio de las versiones de un affaire con Mauro Icardi, Eugenia La China Suárez quedó involucrada en otro escándalo que involucra a Nicolás Furtado. Al parecer, la actriz habría engañado al chileno Benjamín Vicuña con el actor de El Marginal, desencadenando una ruptura conflictiva.

Quien reveló la primicia fue Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (El Trece): "Ella le mete los cuernos a él con un actor megaconcido. Benjamín lo descubre. Se entera por el teléfono de ella y la China no lo niega. Con este actor habría un vínculo”.

“El actor con el que sale ahora entre otros es Nico Furtado. Lo digo porque no está casado ni tiene hijos”, apuntó Latorre. Y en ese sentido, Pía Shaw añadió: “La historia entre Suárez y Furtado no es nueva, viene desde Buenos Aires. Vicuña se enteró ayer cuando le preguntó por Icardi y ella le confesó que estaba saliendo con Nicolás Furtado. Ella misma se lo dijo por mensaje”.

Con el nombre sobre la mesa, la periodista Karina Iavícoli (Intrusos, América TV) aseguró que Vicuña descubrió la infidelidad de su pareja el mismo día de la inauguración de la casa nueva de la actriz. Para agregar picante al conflicto, sostuvo que recientemente Furtado viajó a España para estar con a la actriz que se encuentra rodando una película en Madrid. Y en ese sentido, agregó que se los habría visto juntos en más de una oportunidad en un gimnasio.

Según Yanina Latorre lo que más le duele a Vicuña en este momento es que su ex está en Madrid con sus hijos por un tema laboral, pero “está de joda de jueves a domingo y los nenes quedan con la niñera”.

Wanda Nara y su sorpresivo viaje tras el escándalo con Mauro Icardi

Mediante su cuenta oficial de Instagram (@wanda_icardi), la empresaria, bailarina, presentadora y modelo de 34 años demostró durante el lunes 18 de octubre de 2021 por la tarde que está realizando un nuevo, sorpresivo y misterioso viaje, aunque no dejó en claro hacia qué destino. Si bien algunos especulan con que se trataría de un regreso a París luego de haber abandonado la capital del país en el que juega él por esta crisis con su esposo, lo cierto es que no está confirmado a dónde se dirigía ese avión.

Si bien el video en la historia del Instagram de la protagonista es breve, se puede apreciar una cuestión que no pasó desapercibida allí: cuando giró el celular hacia su derecha para enfocar el paisaje por la ventana ya encima del avión, se pudo observar que no tenía puesto en su mano el anillo del casamiento con el jugador y padre de dos de sus hijas, que ocurrió el 27 de mayo de 2014. Por lo tanto, se entiende que dicho vuelo no lo habría tomado de regreso a París para una probable reconciliación con el deportista rosarino de 28 años, como se había insinuado en algún momento en ciertos medios de comunicación durante la mañana.