Trabajó en El Trece y hoy lleva una vida zen: "Cambió la cabeza"

Una ex figura de El Trece se alejó de la televisión, dejó los flashes de lado y en la actualidad se dedica a una vida zen.

El ex El Trece que lleva una vida zen lejos de la TV.

Una ex figura de El Trece se alejó definitivamente de la televisión argentina para dedicarse a una vida plenamente zen. Más allá de que en su trayectoria en la música se había acostumbrado a los flashes, en los últimos años bajó muchísimo el perfil y así lo demostró en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 39.000 seguidores.

Se trata nada menos que de Matías Camisani, el ex marido de Dolores Barreiro, quien supo estar en el centro de la escena mediática nacional hasta hace poco tiempo y que formó parte de la telenovela Gasoleros (1998-1999). En sus redes sociales, el artista aparece muy poco y apenas demuestra que disfruta de la naturaleza y de su actividad en paz.

Matías Camisani, la ex figura de El Trece que se alejó de la TV y tiene una vida zen

El músico y ex modelo de 50 años tuvo un cambio de vida radical. De hecho, se dedica de lleno al budismo y a la música hindú. Luego de haberse separado de Dolores Barreiro tras más de dos décadas de matrimonio, comenzó a hacer una suerte de reconocimiento introspectivo al conocer la cultura oriental tras realizar muchos viajes al exterior.

Entrevistado por La Nación, Matías Camisani habló acerca de los motivos de su decisión: “No siento contradicción porque trato de obrar en consecuencia de lo que pienso. El conflicto tiene que ver con los prejuicios, más desde el afuera”. Y señaló que dicha experiencia lo marcó para siempre: "Me cambió la cabeza y me hizo sentir la necesidad de viajar allá cada vez que pueda". Como parte del mismo diálogo, reconoció que además de conectarse con la religión budista también lo hizo con la música oriental aprendiendo a tocar el sitar.

Se trata de un tradicional instrumento de cuerda pulsada de India y Pakistán, muy parecida a la guitarra. De esta manera, el protagonista armó su propio proyecto musical llamado Mukunda Vibra Sounds, con el que participan en diversas sesiones de meditación zen. “Me encanta tocar a las tres de la mañana en un boliche, pero también me encanta viajar a India y meterme en un templo”, se sinceró.

Matías Camisani se alejó de Dolores Barreiro y de la televisión.

Como parte del relato, Camisani explicó que los primeros de sus 31 viajes a India despertaron en él el amor por abrigar dicha cultura y forma de vida: "Conozco casi 50 países, no es que sólo fui ahí, pero siempre quiero volver". Y completó: "Yo creo que las personas tenemos algo predestinado, no sé si viene de vidas pasadas o futuras, pero a mi India me pasó por encima".

Por qué se divorciaron Matías Camisani y Dolores Barreiro

Los exmodelos se casaron y estuvieron juntos entre 1997 y comienzos de 2019. Tuvieron cinco hijos en común: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. No obstante, y según trascendió, se dio un desgaste inevitable entre los dos que los llevó a la ruptura definitiva "en muy buen términos", según ambas partes.

Si bien ninguno quiso revelar públicamente demasiados detalles al respecto, fue Barreiro la que se soltó con la revista Hola y señaló que "cuando uno siente que algo no funciona como venía siendo, es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela". "Con Matías tuvimos una historia de amor entregado, respetuoso y hermoso. Lo voy a amar toda mi vida porque siento que nuestro matrimonio fue algo maravilloso”, profundizó.

"Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos. Con Matías tuvimos que aprender a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos", completó Dolores.