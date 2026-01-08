Mercado de pases de Boca en 2026: posibles refuerzos y bajas para Claudio Úbeda

El mercado de pases del verano 2026 ya arrancó en el futbol argentino y Boca Juniors se posiciona como uno de los grandes protagonistas. Con la confirmación de Claudio Úbeda como director técnico, la dirigencia trabaja contrarreloj para cerrar incorporaciones que refuercen el plantel de cara a los desafíos del año, especialmente con el gran objetivo del club que es la Copa Libertadores. Ante esto, Juan Román Riquelme ya tiene negociaciones muy avanzadas con varios nombres que generan ilusión entre los hinchas.

Los refuerzos que Boca tiene casi cerrados en 2026

El colombiano Marino Hinestroza es el principal apuntado por la dirigencia y las conversaciones están en los detalles finales. El extremo de 23 años llegaría desde Atlético Nacional, donde tuvo un año brillante con 54 partidos disputados, siete goles y ocho asistencias, además de consagrarse campeón de la Copa Colombia. La operación rondaría los 5 millones de dólares y el jugador firmaría un contrato por cuatro temporadas. Sin embargo, un diferendo en los pagos entre el jugador y el club colombiano está trabando la negociación y por eso aún no se confirma oficialmente.

El otro nombre que está muy cerca de concretarse es el del central Gastón Hernández, actualmente en San Lorenzo. En ambos casos ya existe un acuerdo entre Boca y los futbolistas, aunque restan pulir detalles con los clubes. Una vez cerradas estas incorporaciones, la prioridad será sumar un volante, con Santiago Ascacíbar de Estudiantes y Alan Lescano de Argentinos Juniors en carpeta.

Renovaciones y continuidades en el plantel

Mientras se gestionan las llegadas, Boca también trabajo en blindar a sus promesas. Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey extendieron y mejoraron sus contratos hasta diciembre de 2029. Lo mismo hizo Lautaro Blanco, asegurándose su continuidad por varios anos mas. Javier García también renovó su vinculo hasta fines de 2026, aportando experiencia y peso en el vestuario como tercer arquero. Por su parte, Ander Herrera aceptó un contrato con un salario inferior al que percibía y ya se entrena con el grupo.

En cuanto a las salidas, Luis Advíncula llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y volver a Perú, donde jugará en Alianza Lima después de once años en el exterior. Lucas Blondel seria cedido a préstamo a Argentinos Juniors. Si se confirmase, Boca tendría que tomar decisiones en el puesto del lateral derecho. Las alternativas son el juvenil Dylan Gorosito, recuperar a Marcelo Weigandt, quién se entrena en el club tras volver del préstamo en el Inter Miami, o buscar un nuevo jugador en esa posición.

Mas allá de esto, el volante Santiago Dalmasso y Mateo Mendia, defensor central, también dejarían el club de manera temporal para ganar minutos en primera. Además, el Inter Miami de Messi y Mascherano sigue de cerca a Di Lollo y Delgado, aunque Riquelme solo los dejaría ir por sus cláusulas recién renovadas.