El drama de salud de Silvina Luna tras dejar El Hotel de los Famosos: "Me voy"

Silvina Luna se fue de El Hotel de los Famosos por un grave problema de salud y reveló qué es lo que le pasa. Por qué se fue del programa de El Trece.

El Hotel de los Famosos (El Trece) todavía no tiene el rating esperado por el canal, aunque así y todo lo que sucede en ese reality show de la televisión argentina causa repercusión en los medios y en los portales nacionales. En esa ocasión fue Silvina Luna la protagonista de un drama de salud que decidió exponer.

La actriz y modelo de 41 años tuvo que abandonar el programa por sus problemas de salud. Luego de ello, expuso qué es exactamente lo que le ocurre a través de una extensa publicación en su cuenta oficial de Instagram (@silvinalunaoficial), donde tiene más de un millón de seguidores.

El drama de Silvina Luna tras dejar El Hotel de los Famosos

La rosarina se marchó abruptamente del ciclo de El Trece que conducen Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "El Chino" Leunis luego de haber conocido los resultados de los estudios en su cuerpo. Incluso, el sábado 2 de abril de 2022 publicó dos imágenes desde la clínica porteña en la que se está tratando y escribió: “Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud”.

Luego, la ex Gran Hermano profundizó: “Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien”. Incluso, se acordó de los médicos que la atendieron de maravillas: “Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento”.

Con relación a los pasos a seguir con su tratamiento, Silvina Luna detalló que “la creatinina también subió" y agregó que así se a ir a internar para que la "nivelen”. Por último, sentenció: “Agradezco a todos los que forman parte de El Hotel de los famosos y a mis compañeros por todo su amor. Nadie me hace reír tanto como mi hermano, la segunda foto lo dice todo”.

Qué le pasa a Silvina Luna: cuál es el problema de salud que padece

La artista y presentadora santafesina arrastra secuelas en su organismo producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en 2010 de parte del doctor Anibal Lotocki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por "lesiones graves" como parte de una denuncia conjunta que la modelo inició junto a sus colegas "Stefy" Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Silvina Luna la pasó mal en El Hotel de los Famosos.

Hace un tiempo, Luna reconoció que lleva "ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos" para evitar las internaciones. No obstante, en la actualidad no pasa por su mejor momento y sufre muchos vaivenes en su cuerpo.