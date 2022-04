El alarmante momento de Silvina Luna en El Hotel de los Famosos: "Me asusté"

La famosa modelo aseguró que atravesó un momento de nerviosismo en el programa y eso repercutió en su salud.

Silvina Luna es una experta en la participación de reality shows dentro de la televisión argentina. La modelo inició su carrera en Gran Hermano y, desde entonces, formó parte de otros programas que seguían formatos similares. Sin embargo, pese a su gran experiencia dentro de estos tipos de shows, hay algunas cuestiones que la toman desprevenida y esto es lo que le sucedió en El Hotel de los Famosos.

En la velada del miércoles, los participantes de El Hotel de los Famosos tuvieron que realizar un juego para determinar nuevos puestos dentro de la competencia y asegurarse su lugar dentro en la próxima semana. Luego de esforzarse para salir victoriosa en el desafío, Silvina Luna comenzó a sentirse mal y, en le emisión del jueves 31 de marzo, reveló el difícil momento que pasó con respecto a su salud.

Luego de haber finalizado el juego, Silvina Luna se retiró a su habitación y no volvió a aparecer entre sus compañeros. Por este motivo, a la mañana siguiente, Majo Martino y Lissa Vera le consultaron cómo se sentía. "Ahora estoy mejor, pero ayer me empecé a sentir muy mal y fui allá atrás para que me revisen", expresó la modelo todavía un poco débil por la situación.

"Me dolía la cabeza y tenía palpitaciones, allá me tomaron la presión y me dio que la tenía alta", continuó Silvina. La revelación de la participante de El Hotel de los Famosos sorprendió a sus compañeras, quienes indagaron más en el estado de salud de Luna. "Me asuste, me puso nerviosa. Además lo que puede haber pasado es que después del juego me deshidraté", explayó Silvina Luna y sus colegas coincidieron en que "sintieron la boca muy seca durante el desafío".

Silvina Luna sería la mejor paga de El Hotel de los Famosos

En los últimos días, trascendieron bastantes detalles en relación a la paga que recibirían los participantes de El Hotel de los Famosos. Todo comenzó luego de que Estefi Berardi y Andrea Taboada revelaran la cifra que les habían ofrecido a ellas por formar parte del programa y, dependiendo del nivel de fama de cada una, los números variaban.

Frente a esto, el panelista Pampito reveló la importante cifra que cobraría Silvina Luna: la modelo sería la mejor paga de todo el reality show. "Me dijeron que Silvina Luna cobra 2 millones. El arreglo, por más que te quedes una semana, es que te pagan el mes entero. Después el pago es por semana", aseguró el periodista en Mañanísima.