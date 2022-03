Grave acusación contra un participante de El Hotel de los Famosos: "Muy intenso"

En un bloque inusual del reality show, varios concursantes apuntaron contra un compañero.

Ya iniciada la segunda semana de competencia en El Hotel de los Famosos, los participantes se conocen mejor en la convivencia y se animaron a revelar algunos detalles sobre sus compañeros. En la emisión del martes del reality show de El Trece, los famosos se sometieron a un bloque propuesto por José María Muscari y salieron "algunos trapitos al sol". Incluso, un concursante recibió grandes críticas por su personalidad.

La sección propuesta por el productor teatral llevó el nombre de "trapitos al sol" y proponía que algunos participantes respondan ciertas preguntas con el nombre de algún compañero. En este marco, varios concursantes revelaron la poca simpatía que tenían con Martín Salwe, el famoso locutor que triunfó en formatos como el Cantando 2020 y Showmatch: La Acedemia.

La primera en develar su disgusto con la actitud de Salwe fue Lissa Vera. La cantante pasó al frente y contestó la pregunta de Muscari: "¿A quién bloquearías?". La consulta del productor iba referida a un supuesto grupo de WhatsApp y Vera no tardó en contestar que su elegido sería Martín. "Lo blequería a él porque es muy intenso", expresó sin tapujos la integrante de Bandana.

Posteriormente, Matilda Blanco también fue consultada por el participante con el que elegiría no relacionarse y la productora de moda respondió sin dudar: "Y Martincito a vos, para no tener que escucharte", lanzó Blanco sobre la actitud de su compañero. Al parecer, la personalidad extrovertida y energética del locutor no concuerda con la forma de ser de sus compañeros, sin embargo, Salwe no se mostró muy afectado por el tema.

Cabe resaltar que, en la edición del lunes, Silvina Luna también tuvo una tajante opinión sobre el participante de El Hotel de los Famosos. Ambos artistas quedaron juntos en el equipo para definir su rol en la semana, pero a penas ingresaron a los vestuarios, Martín comenzó a gritar. "Es una radio el chabón, pero bueno, voy a ponerle un poco de límites esta semana", aseguró Luna.

Descontrol en el staff: la decisión que sorprendió a los huéspedes

Recién iniciada la semana de competencia en El Hotel de Los Famosos, los integrantes del staff aún no tienen muchas tareas de las que ocuparse en el día a día. Durante la emisión del martes, los participantes que deben atender a sus compañeros se encontraron con un bache de actividades, en donde no tenían ninguna tarea por realizar.

Así es como, entre el aburrimiento y el calor que sentían, varios integrantes del staff, como Alex Caniggia, Rodrigo Noya, Lissa Vera y Majo Martino, decidieron tirarse en la pileta para refrescarse. A penas se sumergieron en el agua, empezaron a jugar y gritar, situación que alertó a los huéspedes y fueron a acusarlos con el gerente del hotel.