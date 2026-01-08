Cambia el domicilio fiscal por decisión del Gobierno: cómo es el nuevo trámite

ARCA cambia la forma de registrar el domicilio fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen para el domicilio fiscal. A través de la Resolución General 5809/2026, el organismo simplificó las reglas para que personas y empresas declaren dónde viven o trabajan, apuntado a eliminar los trámites presenciales.

¿Cuándo cambia el domicilio fiscal?

Al igual que el cambio de la CUIT, este nuevo sistema entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026. Hasta ese día, los domicilios actuales siguen vigentes, pero es recomendable revisar que los datos estén al día para evitar que el organismo te marque como "desconocido" o aplique sanciones de oficio.

¿Qué cambia en el domicilio fiscal?

A partir de ahora, cualquier modificación en eldomicilio debe informarse dentro de los 10 días hábiles de ocurrido el cambio. El trámite se hace exclusivamente por la web, en el Sistema Registral – Registro Único Tributario, y se necesita Clave Fiscal nivel 3.

Para que no haya dudas con ARCA, la nueva normativa redefine los conceptos según quién sea el contribuyente:

Personas Humanas: Es el lugar donde realmente se hace la actividad . Para empleados o trabajos de forma itinerante, se toma tu domicilio real .

Empresas (Personas Jurídicas): Es el sitio donde está la administración principal o la gerencia. Si existen varios locales, ARCA considerará como fiscal a la sede principal.

Cómo sacar el nuevo domicilio fiscal

El proceso tiene dos caminos posibles:

Domicilios verificados: Si el sistema ya reconoce la dirección, simplemente debe seleccionarse y el estado pasará a "Confirmado". Nuevos domicilios: Si la dirección no figura, se debe que subir pruebas digitales (como facturas o actas). ARCA tendrá 7 días para aceptar o rechazar el pedido. Si existe alguna traba, habrá 30 días para resolverla antes de que el domicilio sea declarado como "inexistente".

Inscripción de oficio

El fisco podrá actuar por su cuenta si detecta irregularidades. La resolución establece que ARCA puede fijar un domicilio de oficio si no fue declarado, si el informado es inexistente o si el lugar fue abandonado. Además, el organismo podrá impugnar tu domicilio si considera que no es donde realmente se manejan los negocios o intimar a regularizar la situación.

¿Qué pasa con los Grandes Contribuyentes?

Para quienes pertenecen a este grupo, se mantiene la chance de fijar un domicilio fiscal opcional dentro de la jurisdicción metropolitana, incluso si operan en otras provincias. Para esto, deberán adjuntar una nota específica a través del sistema digital.