Cambia el CUIT por decisión del Gobierno: cómo es el nuevo trámite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio histórico en el sistema de identificación tributaria que afecta a los argentinos. La Clave de Identificación (CDI) dejará de existir y será reemplazada de manera definitiva por la CUIT. La medida, que busca simplificar los trámites frente al organismo, fue confirmada mediante la Resolución General 5803/2025 en el Boletín Oficial.

¿Cuándo cambia el trámite del CUIT?

La unificación de claves publicada el pasado miércoles entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026. Hasta esa fecha, las CDI actuales siguen siendo válidas, pero se transformarán automáticamente en CUIT apenas el contribuyente realice cualquier modificación de datos.

Cómo sacar la nueva CUIT: el trámite paso a paso

Para las personas humanas y sucesiones, el proceso será 100% digital. Ya no habrá que ir a una oficina: todo se resuelve desde el sitio web de ARCA o la aplicación “ARCA Móvil”.

Los requisitos para obtenerla son:

Tener Clave Fiscal nivel 3 o superior.

Subir una copia digital del DNI .

Realizar el reconocimiento facial (fotografía del rostro).

Declarar el domicilio real y fiscal.

Dato clave: Si el domicilio fiscal no es el mismo que figura en el DNI, habrá que presentar un comprobante de servicio, certificado de domicilio o acta notarial para respaldarlo.

Extranjeros y empresas: qué pasa en casos especiales

La normativa también contempla situaciones particulares para quienes operan en el país:

Extranjeros sin DNI: podrán pedir una CUIT provisoria por dos años presentando documentos de su país y la residencia de Migraciones.

Residentes afuera: el trámite lo debe hacer un apoderado con domicilio en Argentina .

Empresas y sociedades: la inscripción se hace a través del servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”, con toda la documentación certificada digitalmente.

Inscripción y actualización de sociedades y empresas

Para el caso de personas jurídicas, el trámite se efectuará mediante el servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas”. Para esto, el representante legal deberá proveer estos datos:

Forma jurídica

Fecha de constitución

Objeto social

Integrantes y composición societaria

Toda la documentación respaldatoria deberá estar certificada digitalmente, ya sea por escribano público o por el organismo de control correspondiente, según el tipo de entidad.

ARCA podrá realizar la cancelación de oficio

El organismo también puso la lupa sobre la inactividad. ARCA podrá cancelar de oficio la inscripción como empleador si detecta que no se presentaron declaraciones juradas durante 24 meses seguidos o si no hay trabajadores registrados. Para quienes cierren su actividad, el plazo para pedir la baja es hasta el último día hábil del mes siguiente al cese.