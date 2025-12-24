Monotributo: cuánto hay que pagar en ARCA en enero 2026

Cuánto se paga de monotributo en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los montos que deberán abonar los monotributistas a partir de enero de 2026, un dato clave para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes que utilizan el régimen simplificado como principal esquema de formalización fiscal.

El Monotributo unifica en un único pago mensual el impuesto integrado —que reemplaza al IVA y al Impuesto a las Ganancias—, los aportes jubilatorios y la obra social. El importe a pagar varía según la categoría y el tipo de actividad, con diferencias entre quienes prestan servicios y quienes realizan comercio.

De acuerdo con los valores definidos por ARCA, los montos mensuales del Monotributo que rigen desde enero de 2026, según categoría y tipo de actividad, son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: Servicios: $49.435,58 Comercio: $48.320,22

Categoría D: Servicios: $63.357,80 Comercio: $61.824,18

Categoría E: Servicios: $89.714,31 Comercio: $81.070,26

Categoría F: Servicios: $112.906,59 Comercio: $97.291,54

Categoría G: Servicios: $172.457,38 Comercio: $118.920,05

Categoría H: Servicios: $391.400,62 Comercio: $238.038,48

Categoría I: Servicios: $721.650,46 Comercio: $355.672,64

Categoría J: Servicios: $874.069,29 Comercio: $434.895,92

Categoría K: Servicios: $1.208.890,60 Comercio: $525.732,01



Estos valores incluyen el total de las obligaciones mensuales del régimen y deben abonarse en tiempo y forma para evitar intereses o sanciones.

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción "Continuar recategorización".

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica dos veces al año los parámetros por los que se rige el Monotributo, ya sea el valor del pago mensual, como el límite de facturación anual para cada categoría.

Por este motivo, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas económicas por parte de la ex AFIP.

Cabe señalar que para realizar la recategorización si superaste los montos de tu categoría, ARCA implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia explicaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.

Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo.