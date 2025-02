Tiene 12 años menos: quién es la nueva novia de Matías Martin tras separarse después de 20 años

Matías Martin confirmó que está en pareja después de haberse separado tras 20 años de matrimonio.

Matías Martin es uno de los periodistas más reconocidos del ambiente de la televisión y viene de causar revuelo en el ambiente del espectáculo por lo que confirmó en los últimos días. El conductor, que trabaja en FM Urbana Play y ESPN, confirmó que está en pareja con una mujer 12 años menor que él después de haberse separado tras 20 años de matrimonio.

Tras 20 años de matrimonio con Natalia Graciano, Matías Martin abrió su corazón y confirmó que se encuentra en pareja. El periodista fue interceptado por el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, y brindó detalles vinculados a su nuevo romance que desató una ola de reacciones en el ambiente de la televisión y el espectáculo.

"Sí, estoy en pareja. Estoy muy bien, muy contento, muy feliz", afirmó sobre Victoria De Masi, con quien está saliendo desde hace poco tiempo. La mujer tiene 42 años, es periodista, trabajó en Clarín durante 15 años y actualmente no solo forma parte de Diario AR, sino que es columnista en el canal de streaming Gelatina. Además, en 2021 comenzó a cubrir las primeras armas de La Libertad Avanza en la política argentina, espacio liderado por Javier Milei. En diciembre de 2024 publicó su primer libro llamado Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana.

"Es amiga de mi compañera Emilse Pizarro que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos y bueno nos encontramos. Habíamos charlado varias veces y nos encontramos y camina, fluye, va bien", sostuvo el comentarista deportivo. "Me re cuesta porque vengo de 20 años de matrimonio. La palabra noviazgo me parece de chicos, para nenes. De nene no me queda... mis hijos nada más. Me cuesta mucho la etiqueta. Yo siento que me acabo de separar, mi estado civil es ese, pero sí, estoy en pareja, estoy contento. No me escondo en lo más mínimo. Hago una vida normal, voy a ver recitales y a comer afuera", reflexionó al respecto.

Nelson Castro se animó a contar lo que pasó con Matías Martin en un avión

Nelson Castro es uno de los periodistas con más trayectoria dentro de la televisión argentina y viene de ser entrevistado en el programa de Sebastián Wainraich por El Trece. Allí reveló una historia desconocida que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente por lo que pasó con Matías Martin y su esposa en pleno avión.

En la emisión del lunes 4 de diciembre, Nelson Castro visitó el ciclo La Noche Perfecta que conduce Sebastián Wainraich. El conductor de Telenoche solo repasó distintos aspectos de su carrera en los medios, sino que aprovechó el momento para revelar una anécdota que incluye al periodista Matías Martin.

La historia se remonta a un episodio ocurrido años atrás y tuvo que ejecutar sus conocimientos de médico, carrera de la que se recibió además de la de periodista. "Finalmente terminó siendo divertido porque no pasó nada. Primero porque no sabía que estábamos viajando en la misma fila (con Matías Martin). Yo viajaba con mi mamá y él viajaba con su esposa", dijo en primera instancia.

"Se escucha un ruido tremendo y se había caído alguien al lado de él. Entonces piden un médico. Siempre uno tiene la esperanza de no ser el único y no había nadie más que yo", agregó. El primer paciente, que había tomado un cocktail de pastillas para dormir y alcohol y se desmayó, fue atendido con éxito, pero no se esperaba lo que pasó tiempo después: una pasajera tenía baja presión y se había descompensado una azafata. "Todo terminó bien, sino es una situación dramática y muy tensionada", comentó.