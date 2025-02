El Negro Oro blanqueó la verdad sobre sus amores y confesó lo inesperado: "Borges"

Oscar "El Negro" González Oro reapareció en la televisión y volvió a hablar de su vida sentimental tras su última separación. Pero lo que ninguno de los panelistas de América TV se esperaba fue la revelación del famoso conductor, quien deslizó: "Estoy en duelo testicular".

En un móvil desde Uruguay con A laTarde (América TV), "El Negro" Oro habló con Luis Ventura y su equipo, y reveló detalles de su vida amorosa con una inesperada anécdota: "¿Ustedes saben quién fue Olga Guillot? La entrevisté en la radio hace años, estaba en Buenos Aires alojada en el Hotel Sheraton y tuvimos una onda increíble, y en un momento le digo 'Olga, me han dicho que a usted le gusta la gente joven', y me responde: 'Negrito, pa' que tu entiendas yo estoy en duelo vaginal'". Y completó: "Yo estoy en duelo testicular".

"A mí me costaría mucho tener una pareja porque estoy desde hace 4 años viviendo solo y me cuesta mucho convivir porque estoy muy acostumbrado a mis rutinas, a mis neurosis, a mis tocs. Vienen amigos a verme, obviamente, pero no quiero convivir con nadie", agregó "El Negro" Oro. En ese momento, el periodista Luis Bremer le consultó: "¿Los últimos amores te rompieron mucho las pelotas?". Y en ese momento el conductor reveló: "No la pasé bien cuando me separé de mi última pareja, pero después aprendí que una persona no extraña ni personas, ni lugares -y esto no es mío, es de Borges- sino momentos. Y yo extrañé momentos con esa persona, momentos deliciosos, comidas divertidas, algunos viajes".

"El Negro" González Oro con un sombrero de National Geographic.

Baby Etchecopar abrió su corazón ante el "El Negro" Oro y confesó la verdad: "Para el otro lado"

Baby Etchecopar es un conductor reconocido por sus opiniones polémicas y poco correctas, motivo que le valió fuertes encontronazos con figuras de los medios y repudio en la opinión pública. En las últimas horas, Baby volvió a agitar el avispero con una picante reflexión sobre "sus compañeros" que entrevistaron al presidente Javier Milei y reveló la intimidad menos pensada.

Todo empezó en su editorial en su programa de A24, espacio donde Baby se refirió a los ataques que recibe de sus oyentes, quienes piensan que se volvió afín a las ideas de la centro izquierda por criticar a Milei: "En la radio hay viejas que me llaman y me dicen '¿por qué le pegaste a Milei? Te pasaste para el otro bando'. Estamos mareados, estamos raros".

"Lo voté y siento la responsabilidad y el orgullo de haberlo votado, y creo que con el tiempo hay cosas muy buenas que me gustan mucho y se parecen a lo que voté. Pero uno no vota todo y lo explico todas las noches, para hacer docencia", agregó Baby. Acto seguido, asestó un duro golpe a sus colegas del oficialismo que pudieron entrevistar al presidente: "La gente espera vernos con la antorcha en la puerta de la quinta presidencial, en pantalón corto y zapatillas, haciendo así (corre), esperando que salga un periodista para entrar vos. Hay un grupo de compañeros míos que quiero, son cinco periodistas, que lo tienen todos los días abonado y le piden fotos".

Por último, el conductor reforzó sus convicciones y aseveró, sin titubeos: "Lo voté y lo apoyo, no me banco el kirchnerismo". El editorial se llamó "Poneme donde te guste", un título que se alinea a la intención del conductor de querer barrer con todos los que lo hacen enojar.