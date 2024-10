El hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa contó cómo descubrió que es bisexual

El hijo de Matías Martin y Nacny Dupláa contó cómo descubrió que es bisexual.

Luca Martín, el hijo de Matías Martín y Nancy Dupláa, decidió abrirse sobre su vida personal tras su reciente separación de su novia, con quien convivió dos meses. En una sincera entrevista con la revista Gente, el joven reveló que se identifica como bisexual y no teme hablar de su verdad. “A mí me gustan las personas más allá de su sexo”, expresó con confianza, dejando claro que tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres.

"Yo no soy heterosexual, hasta hace poco estuve en pareja con una chica, pero sigo siendo bisexual, o sea no se apaga eso de tu cabeza", aseguró al hablar de su ruptura con Eugenia. Luego, agregó: "Salí mucho con pibes toda mi vida, con flacos de mi edad, un poco más grandes".

Por último, reflexionó sobre sus propias dudas a la hora de definir su sexualidad: "Por mucho tiempo pensé que era solo gay, salí con muchos tipos y era como: 'Capaz es esto lo que hay para mí' y un día salí con una piba y era como: 'Me encantan las chicas, son hermosas'".

Qué dijo Luca Martin sobre el reencuentro de sus papás en la radio

Días atrás Luca fue protagonista de un tierno momento en Todo pasa, el programa de Matías Martin en Urbana Play, cuando su mamá, la actriz Nancy Dupláa visitó el estudio a raíz del estreno de su obra teatral Exit y se produjo una reunión familiar al aire. “Desde que me lo propusieron y me lo dijeron, pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele y demás...’. Pero hoy me levanté y dije: ‘Mmm, ¿para qué?’", arrancó la charla Martin antes de darle pie a la actriz, quien bromeó: “¿Pa’ qué le vamo’ a da’ de comer?".

“Nah, pero trasciende eso, me parece. Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea en este lugar, que para mí también es importante. Porque nació con Luca”, agregó Matías Martin, en el programa que tiene junto a Clemente Cancela y Emilse Pizarro.

Acto seguido, le recordó a Nancy: “Esto es la continuidad de Basta de Todo, un programa que hago hace tantos años. Y creo que la primera nota de Basta fuiste vos, o la segunda. Saliste al aire en el programa, cuando no nos escuchaba nadie, cuando no era conocido”.

Tomando el micrófono, Luca opinó sobre el reencuentro de sus papás al aire y señaló: “Tengo suerte de que mis viejos, los dos, tienen una mentalidad con la que me parece que estoy de acuerdo por instinto. Y no solo porque son mis viejos, sino porque creo que tienen cosas para decir que valen la pena constantemente. Entonces no me pasa mucho la situación de decir: ‘Uh, qué boludo’. Me pasa más tipo: ‘Uh, qué paja, otro discurso’” Luca Martin

“Él siempre, desde chiquito, le dabas un micrófono y hablaba. Tiene muchas condiciones, lo veo muy sólido, preparadísimo para hacer esto. Pero bueno, tiene que hacer un recorrido y su camino propio. Es difícil, tiene una difícil por estar en el medio de dos padres tan famosos. Es difícil cargar con eso”, sumó Nancy. La entrevista culminó con los 3 recreando una tierna postal familiar y haciéndose virales en las redes sociales. Muchos usuarios manifestaron un total desconocimiento sobre el vínculo familiar entre el conductor y la actriz, actual pareja del también actor Pablo Echarri.