Susana Giménez habló sobre Jey Mammón y derrapó: "Guita"

La figura de Telefe opinó sobre la presencia de Jey Mammón en los premios Martin Fierro. Las declaraciones de la diva despertaron un rechazo unánime.

Susana Giménez volvió a quedar en el ojo de la polémica. Luego de la repudiable "defensa" que hizo la diva cuando salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual contra Marley, la figura de Telefe volvió a hacer declaraciones que causaron un rechazo unánime en el público.

La conductora grabó una participación en el programa de streaming de Migue Granados y a la salida fue rodeada por móviles de televisión. Los cronistas le consultaron sobre la presencia de Jey Mammón en los premios Martin Fierro e hizo un inesperado comentario que rápidamente se volvió viral.

La asistencia de exconductor de La Peña de Morfi en la ceremonia organizada por APTRA despertó varias polémicas. De hecho, según trascendió, se habría estudiado eliminar la terna a "Mejor programa musical" para no nominar al ciclo creado por Gerardo Rozín y así evitar la presencia del humorista.

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada. El programa está entre los posibles ganadores y Jey confirmó que irá al hotel Hilton de Puerto Madero el próximo domingo, cuando se lleve a cabo el evento que trasmitirá Telefe y conducirá Santiago del Moro.

"¿Vos me preguntás de verdad si quiero ir a los Martín Fierro? No hay nada más lejos para mí hoy que pensar en La Peña de Morfi. Pero, ¿Sabés qué? Voy a sentarme en la mesa del programa porque no hay nada más merecedor que esa nominación", sostuvo Mammón en la entrevista que le concedió este miércoles a Intrusos. De esa forma, confirmó la versión que circuló en los últimos días.

Varios periodistas indicaron que irá para confrontar a algunas de las personas que "lo perjudicaron" tras la denuncia púbica por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. "Tiene una libretita con 14 o 15 nombres... Alguna panelista del programa de Verónica Lozano, que no han salido a apoyarlo", indicó días atrás Adrián Pallares.

Fue así que los cronistas le preguntaron a Susana Giménez su opinión sobre la presencia de Jey en los Martín Fierro. La diva se sorprendió con la noticia y a continuación sorprendió con declaraciones repudiables. “Me parece bárbaro. Terminemos con esta estupidez, son cosas del pasado. Es para sacar guita”, afirmó la figura de Telefe.

La declaración fue en la misma línea que la que hizo cuando un periodista le preguntó por la denuncia contra Marley. Incluso los periodistas presentes le marcaron que había sido muy criticada y ella respondió: "¿Por qué? Cómo voy a tener críticas si yo salí, lo defiendo a muerte. Es mi amigo".

Jey Mammón se cruzó con Laura Ubfal y Pampito en Intrusos

Jey Mammón estuvo como invitado en Intrusos y protagonizó un fuerte cruce con parte del panel del programa que conduce Flor de la V. El conductor y humorista cuestionó a Laura Ubfal y Sebastián "Pampito" Perelló por cómo trataron el tema vinculado a la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual.

El expresentador de La Peña de Morfi explicó que conoció a Benvenuto cuando él tenía 16 años y faltaban pocos meses para que cumpliera 17, mientras que el joven denunció que sufrió un abuso sexual por parte de Jey a sus 14 años. La exestrella de Telefe hizo hincapié en que necesita negar lo relatado por Lucas en su denuncia: que fue drogado, violado y que se despertó con marcas en su cuerpo.

"Después podemos entrar en un debate moral, pero yo necesito explicar que fui denunciado falsamente por una violación a un nene de 14 años. Lucas estaba por cumplir 17 y después tuvo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25", señaló el comediante en alusión a lo que duró su relación con Benvenuto. Y a continuación, cuando los panelista tuvieron la oportunidad de participar se dio el cruce con "Pampito" y Laura Ubfal.

Jey: "Me juzgaste".

Pampito: "Yo no te juzgué, no me acuerdo de haberte juzgado".

Jey: Sí, Pampito, me juzgaste".

Pampito: "Tocamos el tema con bastante respeto hacia ambas partes. Siempre dijimos que no eran temas que se tenían que resolver en la televisión, se tiene que resolver en la Justicia".

Jey: "Menos mal, ustedes lo quisieron resolver acá.

Pampito: "Yo no lo quise resolver acá"

Jey: "Estoy diciendo esto y vos decís 'Me cuesta creerte, Jey'"

Laura: "No te quedes con las palabras, te conozco"

J: "Cómo no me voy a quedar con las palabras. Me quedo con todas la palabras. No lo tomes personal, pero vos en este caso representás muchas personas, son puñales Laura. Te lo juro. Pero el domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder. Que me miren a la cara, que me saluden si quieres, si hablan por atrás que hablen y si no me quieren creer que no me crean".