Edith Hermida dijo lo que todos piensan de Susana Giménez: "Le cuesta"

La panelista de Bendita TV opinó sobre las declaraciones que hizo Susana Giménez sobre la denuncia contra Marley por supuesto abuso sexual.

Susana Giménez quedó el ojo de la polémica en su intentó de defensa a Marley luego de la acusación por supuesto abuso sexual en su contra. La diva sostuvo en ese entonces: "A mí me parece una persona maravillosa, eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso, él tiene un hijo al que adora con toda su alma". El repudio fue unánime y una de las figuras que las destruyó fue Edith Hermida.

"Me parece cruel que la gente quiere sacarle siempre plata al que trabaja", afirmó la estrella de Telefe cuando un periodista le mencionó la acusación contra su amigo durante un evento. De inmediato, se generó un ida y vuelta tenso entre Susana y el reportero y uno de los hombres que la acompañaba interrumpió: "Señores, hasta que dicte la justicia...".

“Sinceramente pienso que le pedimos demasiado a ella", disparó Edith Hermida cuando le consultaron sobre lo sucedido. "Tuvo la voluntad de defender a un amigo que quiere mucho y no midió las cosas que están mal de las que están bien, no lo quiero decir mal pero es una señora grande que le cuesta entender que los tiempos cambiaron”, aseguró la panelista de Bendita

“Y no sólo los tiempos, no está mal revisar cosas que pasaron en el pasado, a mi lo que no me gusta es esta cosa que se le cree a la víctima, te creo para empezar a investigar, no se puede hacer un juicio, ya es culpable sólo por una declaración”, continuó, en diálogo con Mitre Live, y agregó: "Yo soy cautelosa con lo de Marley, habrá que ver qué pasa, prefiero ser cautelosa, esta cosa de ir con todo me da un poco de vértigo lo que está pasando”.

Luego, Juan Etchegoyen le preguntó sobre la denuncia contra Jey Mammón y la demanda que el exconductor de La Peña de Morfi le hará a varios figuras de los medios. “Yo no sé bien qué fue lo que dijeron esos periodistas que Jey Mammón lleva a la Justicia, no se puede destruir a alguien tan rápidamente sin tener tantas pruebas”, indicó la locutora

“Sos víctima, haces una denuncia y te escucho, a mi me gusta manejarme de manera cautelosa", subrayó y concluyó: "Fue desmedido lo que pasó en ese momento con la gente que le cayó encima de entrada, algunas personas que fueron amigas de él fueron sumamente crueles y fue raro".

Edith Hermida rompió el silencio tras su salida de Radio 10

Edith Hermida es una de las históricas panelistas de Bendita TV y suele destacarse en el programa de Beto Casella por la soltura de la que habla de sus compañeros y de otros colegas. Y fiel a su estilo, habló sin filtros sobre su despido de Radio 10 y la persona que eligió la emisora en su reemplazo: Nancy Pazos.

La programación de la radio del grupo Indalo sufrió modificaciones en base a la nueva estrategia que se planteó para afrontar la segunda mitad de 2023, en un año que se vive con mucha intensidad debido a las Elecciones 2023. Entre esos cambios, uno que destacó la salida de Hermida, quien llevaba casi un año al frente de su ciclo. Mejor que hablen ocupaba la franja horaria de 13 a 15, pero a partir del lunes 29 de mayo fue Nancy Pazos quien tomó la posta.

La situación llamó la atención porque se trata de un cambio de programación importante a mitad de año y porque el despido de Edith resonó muy fuerte en los medios de comunicación, gracias al cariño que supo cosechar de sus oyentes y en sus otros proyectos mediáticos. Luego del cambio, Hermida se refirió a lo sucedido y sorprendió al referirse a Pazos y contar detalles privados de ambas.

La panelista del programa de El Nueve le brindó una nota A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco en América TV, y dio precisiones sobre lo ocurrido. "Terminó, las cosas empiezan y terminan. Estaba contenta en hacer el programa, me gustaba mucho, fue un desafío hacer un programa de radio en AM en una radio tan importante. Lo que pasó es que este año cambió el horario y yo no llegaba a las 13. Entonces hicieron un programa cortito de media hora para que yo llegara y era raro, se lo dije al director de la radio", explicó.

Sin embargo, Hermida reveló que todo cambió de repente, ya que un miércoles le dijeron "que ya no seguía" y el programa terminó dos días después. Al siguiente lunes, se produjo el debut Nancy Pazos y Mazzocco le consultó su opinión sobre la periodista. "Me encanta Nancy Pazos. No es que me haga la buena, pero Nancy Pazos es una buena periodista, y me parece que lo que ellos quieren en un año de elecciones es hacer periodismo, y yo no hago periodismo político duro. No me sale, no me gusta y no quiero”, respondió y evitó confrontar con su colega.

La conductora también dio detalles de la conversación que tuvo con Nancy. "Ni bien me enteré que era ella. Le deseé la mejor de las suertes, ella me dijo que me le adelanté porque me iba a llamar", reveló. Y sobre el reemplazo remarcó: "Hace mucho que estoy en esto, y me ha tocado estar del lado de Nancy y del otro lado, y siento que no es mala leche por parte de los trabajadores. Quisieron hacer un programa periodístico y en un horario completo, no como el híbrido que hacía yo. Son los dueños y pueden hacer lo que quiera".