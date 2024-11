Detuvieron a la golfista que atacó a una mujer en Pinamar

A poco más de una semana del ataque, el juez David Mancinelli ordenó la detención de Celeste Lorena López (44), la mujer que agredió violentamente con un palo en la cabeza a Silvia Lopresti (61), que paseaba con una amiga por el golf de Pinamar. Según informó Pinamar Diario, el operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental (DDI) de Villa Gesell, que también secuestró material que podría ser útil para la causa.

El fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la causa, acusó a López del delito de "lesiones en tentativa de homicidio" en perjuicio de Silvia, basando dicha acusación en que "los golpes cesaron por intervención de un tercero". Es decir, para el investigador, la mujer intentó asesinar a Lopresti y no lo hizo porque apareció un vecino que la filmó e intervino, deteniendo la agresión. La acusada, en ese momento, estaba acompañada por Mariano Girini -dueño de la farmacia Golf de la ciudad balnearia-; que hasta el momento no fue imputado.

Cabe señalar que la acusación, en principio, es la de lesiones; pero a lo largo de la causa esto podría modificarse ante las pruebas y declaraciones de los diversos testigos. Según pudo conocer El Destape, López será indagada durante la tarde de este sábado; aunque tiene derecho a guardar silencio.

El brutal ataque en el campo de golf

El ataque se conoció primero por redes sociales. En el video que circuló, filmado por un testigo, sólo se ve el final: Lopresti, una jubilada de 61 años que paseaba con su amiga Adriana mientras tomaban mate, casi desmayada en el pasto. Minutos antes había sido atacada con gritos, insultos y golpes por López y Mariano Girini, su pareja, a quienes se los ve en el video casi escapando.

“Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”, son las palabras que se viralizaron por parte de los atacantes. No contentos con ello, cuando Lopresti se acercó a calmar las aguas López le partió un palo de golf en la cabeza que la dejó "tonta" en el piso.

“Lo que les molestaba en definitiva es que estuviéramos ahí, porque ni siquiera estábamos interrumpiendo el juego”, dijo Lopresti, que vive en City Bell, La Plata; y es propietaria de un dúplex en la ciudad balnearia. De hecho, según contó hace unos días a Pinamar Diario, la agresión por parte de López y de Grini comenzó unos minutos antes de que le pegaran. Primero fue el hombre, que tiró una pelota hacia los tobillos de Adriana cuando estaban casi saliendo: “Era como un ‘váyanse’ y Adriana les pidió disculpas, pero ahí empezaron toda la cantinela”, con esa expresión Lopresti se refirió a los insultos.

En su relato ante la prensa, Lopresti contó que Girini y López estaban “totalmente sacados”, que tras los pelotazos que les lanzaron a ella y a su amiga, fue Adriana la que discutió con ellos, mientras ella se quedó algo alejada de la situación hasta que en un momento decidió intervenir por lo violenta que se tornó la situación.

“Ahí viene la agresión. Me pega sin dudarlo con el palo en la cabeza y en el cuello, lo parte. Y no le da la distancia, porque si me pega con la madera, me mata. Ahí dije, ‘ya está’. Mi cabeza quedó temblando. Y ahí vi que saca otro palo y me vuelve apegar”, relató Lo Presti con algo de angustia en la voz. En ese momento, dijo, se sintió “en el horno”.