Beto Casella destruyó a Susana Giménez y dijo lo que muchos piensan: "Se le nota"

El conductor de Bendita no tuvo compasión con la figura de Telefe. La diva hizo repudiables declaraciones al hablar sobre la denuncia contra Marley por supuesto abuso sexual.

Susana Giménez quedó en el ojo de la tormenta luego de las controvertidas declaraciones que hizo al intentar defender a Marley de una denuncia en una comisaría de Misiones por supuesto abuso sexual en su contra. Los dichos de la diva de los teléfonos se volvieron virales y las críticas en su contra fueron unánimes. De hecho, una de las figuras que más fuerte apuntó en su contra fue Beto Casella.

Tras las impactes frases de Giménez, un cronista de Intrusos fue en busca del conductor de Bendita TV para pedirle un análisis sobre lo sucedido. Con su característico estilo, Beto remarcó: “Desmentir absolutamente y suponer que el que lo denuncia pide plata es todo una locura”.

La acusación en contra de Marley salió a la luz el pasado viernes y despertó todo tipo de reacciones. Sin embargo, hasta el momento el padre de Mirko no realizó ningún comentario al respecto. Tanto hermetismo hubo sobre el tema que Susana fue la primera persona del círculo del conductor -es la madrina de su hijo- al hablar sobre el tema en un evento de moda.

"A mí me parece una persona maravillosa, eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso, él tiene un hijo al que adora con toda su alma", expresó la conductora y actriz en una conferencia de prensa. "Me parece cruel que la gente quiere sacarle siempre plata al que trabaja", agregó Susana en un ida y vuelta tenso con el periodista que preguntó. De inmediato, uno de los hombres que acompañaba a la diva interrumpió: "Señores, hasta que dicte la justicia...".

Ante la intervención de Susana en el caso, Casella compartió su mirada sobre lo sucedido: “Las declaraciones, esos dos o tres minutos hablando de Marley, suponiendo que conoce perfectamente la vida privada de Marley cuando no lo ve". "Yo por el mejor de mis amigos tendría otro tipo de declaración pública, tipo ‘lo quiero mucho pero vamos a esperar qué dice la justicia’", remarcó el conductor de Bendita. Vale recordar que Casella es un viejo conocido de la estrella de Telefe, pues dio sus primeros pasos en la televisión como productor de Hola Susana.

Además, el conductor se tomó la libertad de opinar sobre el devenir de la famosa: "Susana no tiene registro de algunas cosas. Hay gente que cumple años a favor, evoluciona. Susana va quitándose un año de manera mental, ya opina como una chica de 18 años”. "Mucha declaración donde se le nota, me parece a mí, cierta fobia a los pobres, a una manera de vivir. El discurso de Susana viene siendo 'el que le fue mal en la vida que se joda porque algo habrá hecho mal'".

La denuncia contra Marley

Marley fue involucrado en causa de presunto abuso sexual. El conductor de Telefe fue acusado por un joven de identidad reservada, que vive en la provincia de Misiones y realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá.

La constancia policial manifiesta lo siguiente: "El funcionario de Policía que suscribe, hace constar: que ante éste Comando Regional, se presentó una persona que solicitó mantener la Reserva de su identidad y radicó DENUNCIA: manifestando txt: "Que me presentó por éste acto, a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".

Firmada por Ofelia De los Ángeles Pereira, Crio. Inspector 2do, Jefe UR-II de la Policía de Misiones, la constancia policial hace mención al conductor de Telefe que actualmente se encuentra en Colombia grabando el reality Survivor. El joven que realizó esta presentación también fue entrevistado por Crónica TV, en donde afirmó que estuvo a sus 14 años con "un conductor de televisión del canal de las tres pelotas" y sostuvo: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".