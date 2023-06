Investigación por presuntos abusos: un joven involucró a Marley

Marley es otro de los famosos involucrados en causas de presunto abuso. En este caso, el conductor de Telefe fue acusado por un joven de identidad reservada, que vive en la provincia de Misiones y realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá.

La constancia policial manifiesta lo siguiente: "El funcionario de Policía que suscribe, hace constar: que ante éste Comando Regional, se presentó una persona que solicitó mantener la Reserva de su identidad y radicó DENUNCIA: manifestando txt: "Que me presentó por éste acto, a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".

Firmada por Ofelia De los Ángeles Pereira, Crio. Inspector 2do, Jefe UR-II de la Policía de Misiones, la constancia policial hace mención al conductor de Telefe que actualmente se encuentra en Colombia grabando un reality para la señal de Viacom CBS. El joven que realizó esta presentación también fue entrevistado por Crónica TV, en donde afirmó que estuvo a sus 14 años con "un conductor de televisión del canal de las tres pelotas" y añadió: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".

Se entregó Marcelo Corazza a la Justicia

La Cámara del Crimen revocó la libertad del primer ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y ordenó su detención al considerar que cometió el delito de asociación ilícita con fines de trata de menores para la explotación sexual en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan a 1999. Los magistrados acusaron de trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, todos ellos en concurso real. Tras esta decisión, Corazza se entregó a la Justicia, en la Dirección de Trata de Personas de la Ciudad de Buenos Aires.

Corazza había sido procesado en primera instancia por corrupción de menores y abuso sexual, pero tras el pedido del fiscal Ricardo Sáenz, el productor televisivo fue acusado además por asociación ilícita y, por eso, su detención. De esta forma, la investigación a cargo del juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento seguirá con Corazza y los otros tres implicados detenidos. Según informó A24, va a quedar alojado en la División de Trata de Personas, pasará por la alcaldía de Tribunales y, luego, será trasladado a un penal del Servicio Federal, ya que actúa la Justicia nacional.