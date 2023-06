Echaron a Edith Hermida de Radio 10 y contó lo que muchos creían de Nancy Pazos, su reemplazante: "Ella me dijo"

Edith Hermida habló de su sopresiva salida de Radio 10 y dejó algunas definiciones sobre Pazos, quien ocupa su horario en la nueva programación.

Edith Hermida es una de las conductoras y panelistas más llamativas de los medios en Argentina y una característica que la hace resaltar es su sinceridad a la hora de hablar, incluso, de sus propios colegas. Esta vez, luego de ser echada de Radio 10, la histórica de Bendita habló sin vueltas sobre Nancy Pazos, periodista que la reemplazará en ese horario, y hasta filtró intimidades entre ambas.

La programación de Radio 10 sufrió modificaciones en base a la nueva estrategia de la emisora para afrontar la segunda mitad de 2023, en un año que se vive con mucha intensidad debido a las Elecciones 2023. Entre esos cambios, uno que destacó fue el despido de Edith Hermida, quien llevaba casi un año al frente de su ciclo. Mejor que hablen ocupaba la franja horaria de 13 a 15, pero a partir del lunes 29 de mayo fue Nancy Pazos quien tomó la posta en ese mismo tiempo.

La situación llamó la atención porque se trata de un cambio de programación importante a mitad de año y porque el despido de hermida resonó muy fuerte en los medios de comunicación, gracias al cariño que supo cosechar de sus oyentes y en sus otros proyectos mediáticos. Luego del cambio, hermida se refirió a lo sucedido y sorprendió al referirse a Pazos y contar detalles privados de ambas.

La histórica panelista de Bendita y habitual reemplazante de Beto Casella en la conducción del programa cuando se ausenta habló por primera vez del despido poco tiempo después en un móvil con A la tarde, segmento que conduce Karina Mazzocco por América TV. "Terminó, las cosas empiezan y terminan. Estaba contenta en hacer el programa, me gustaba mucho, fue un desafío hacer un programa de radio en AM en una radio tan importante. Lo que pasó es que este año cambió el horario y yo no llegaba a las 13. Entonces hicieron un programa cortito de media hora para que yo llegara y era raro, se lo dije al director de la radio", relató Hermida ante la pregunta de la conductora.

Qué dijo Edith Hermida sobre Nancy Pazos

Sin embargo, Hermida reveló que todo cambió de repente, ya que un miércoles le dijeron "que ya no seguía" y el programa terminó apenas unos días despúes. Al siguiente lunes, ya fue Nancy Pazos quien tomó la posta y la pregunta de Mazzocco fue directo a conocer la opinión de Edith sobre Nancy. "Me encanta Nancy Pazos. No es que me haga la buena, pero Nancy Pazos es una buena periodista, y me parece que lo que ellos quieren en un año de elecciones es hacer periodismo, y yo no hago periodismo político duro. No me sale, no me gusta y no quiero”, respondió Hermida, evitando confrontar con su colega.

La conductora contó además que habló por teléfono con Pazos y reveló datos íntimos de esa conversación, para sorpresa de todos. "Ni bien me enteré que era ella. Le deseé la mejor de las suertes, ella me dijo que me le adelanté porque me iba a llamar", develó. Sobre el reemplazo, Hermida también indicó: "Hace mucho que estoy en esto, y me ha tocado estar del lado de Nancy y del otro lado, y siento que no es mala leche por parte de los trabajadores”.

Sobre su despido, Edith señaló que fue una decisión de la dirección de la radio y que esa dirección "quiso otra cosa, que tampoco está mal". "Quisieron hacer un programa periodístico y en un horario completo, no como el híbrido que hacía yo. Son los dueños y pueden hacer lo que quiera", insitió.