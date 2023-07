Jey Mammón volvió a América TV y destrozó a Pampito y Laura Ubfal: "A la cara"

El humorista fue a Intrusos y vivió un incómodo momento con Laura Ubfal y Pampito. Jey Mammón contó que irá a los Martín Fierro tras la cancelación.

Jey Mammón estuvo como invitado en Intrusos y protagonizó un fuerte cruce con Laura Ubfal y Sebastián "Pampito" Perelló. El conductor y humorista cuestionó a los periodistas por cómo trataron el tema vinculado a la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual.

El humorista explicó que conoció a Benvenuto cuando él tenía 16 años y faltaban pocos meses para que cumpliera 17, mientras que el joven denunció que sufrió un abuso sexual por parte de Jey Mammón a sus 14 años. El conductor de La Peña de Morfi hizo hincapié en que necesita negar lo relatado por Lucas en su denuncia: que fue drogado, violado y que se despertó con marcas en su cuerpo.

"Después podemos entrar en un debate moral, pero yo necesito explicar que fui denunciado falsamente por una violación a un nene de 14 años. Lucas estaba por cumplir 17 y después tuvo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25", señaló el comediante en alusión a lo que duró su relación con Lucas Benvenuto. Mammón se sentó en un mano a mano con Flor de la V en Intrusos pero después tuvieron la oportunidad de participar los panelistas y ahí se dio el cruce con "Pampito" y Laura Ubfal.

Jey: "Me juzgaste"

Pampito: "Yo no te juzgué, no me acuerdo de haberte juzgado"

J: Sí, Pampito, me juzgaste"

P: "Tocamos el tema con bastante respeto hacia ambas partes. Siempre dijimos que no eran temas que se tenían que resolver en la televisión, se tiene que resolver en la Justicia."

J: "Menos mal, ustedes lo quisieron resolver acá."

P: "Yo no lo quise resolver acá"

El cruce de Jey Mammón con Laura Ubfal

Jey: "Estoy diciendo esto y vos decís 'Me cuesta creerte, Jey'"

Laura: "No te quedes con las palabras, te conozco"

J: "Cómo no e voy a quedar con las palabras. Me quedo con todas la palabras. No lo tomes personal, pero vos en este caso representás muchas personas, so puñales Laura. Te lo juro. Pero el domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder. Que me miren a la cara, que me saluden si quieres, si hablan por atrás que hablen y si no me quieren creer que no me crean".